Cumbre UE.- Zelenski descarta cambiar la Constitución de Ucrania para renunciar a su entrada en la OTAN

BRUSELAS, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha descartado este jueves cambiar la Constitución de Ucrania, que tiene entre sus artículos el objetivo estratégico de ingresar en la Unión Europea y en la OTAN, para renunciar a la Alianza Atlántica, en medio de las concesiones al Kremlin para facilitar las negociaciones de paz y poner fin a la invasión lanzada por Rusia.

Preguntado en una rueda de prensa en Bruselas —tras mantener una reunión con los líderes de los Veintisiete— sobre si Ucrania renunciaba a su aspiración de integrarse en la OTAN, lo que llevaría al país del este de Europa a cambiar su Carta Magna, Zelenski ha descartado que esté entre sus planes y ha señalado que, aunque haya países como Estados Unidos en contra de su adhesión, todo puede cambiar.

"Con toda honestidad, no creo que debamos cambiar nuestra Constitución, la Constitución de nuestro Estado. Bueno, ante todo, es la Constitución ucraniana y que el pueblo ucraniano decida qué haremos con nuestra Constitución y no nadie más. Definitivamente, no debido a las reclamaciones rusas", ha mantenido.

El mandatario ucraniano ha indicado que la entrada de Ucrania a la Alianza Atlántica supondría la garantía de que Rusia no lleve a cabo de nuevo una invasión tras un hipotético acuerdo de paz.

"Queremos tener tales garantías. Creemos que las merecemos. Estados Unidos tiene su política. No nos ven en la OTAN por ahora. Todo en nuestras vidas es por ahora. Tal vez la posición cambie en el futuro", ha proseguido en su explicación, recordando que el expresidente de Estados Unidos Joe Biden ya le dijo que Ucrania no sería miembro de la Alianza Atlántica.

RECLAMA GARANTÍAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTES AL ART.5

Zelenski ha resaltado no obstante la importancia para un futuro acuerdo de paz de que haya "garantías de seguridad fuertes", ya que sin ellas "no significará que es el final" de la guerra. En su opinión, sería solo "una pausa" tras la que Rusia, si así lo decide, agrediría nuevamente el territorio ucraniano.

Tras preguntarse qué garantías de seguridad habrá para la Ucrania posguerra, y después de señalar que se incumplieron el memorándum de Budapest —tras la desintegración de la URSS— y el acuerdo de Minsk, Zelenski ha reclamado un acuerdo que de verdad disuada a Rusia de lanzar una nueva invasión.

Entre sus propuestas están "un Ejército ucraniano fuerte", que esté "bien entrenado y equipado", pero también "algo similar a la OTAN" cuando "no tienes a la OTAN", es decir, un mecanismo que obligue a los socios de Ucrania a defenderla si es agredida por otro país externo, como obliga el artículo 5 de la Alianza Atlántica cuando uno de sus Estados miembro es atacado.

"¿Qué harán Estados Unidos si Rusia ataca con agresión de nuevo? ¿Qué harán estas garantías de seguridad? ¿Cómo funcionará? ¿Qué harán todos los socios? ¿Con qué poder detendrán a Moscú? Específicamente, creo que debemos obtener una respuesta a todo eso. Tal vez sea una respuesta no pública, pero debe quedar plasmada en ciertos documentos", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que cuando habla de un mecanismo similar al de la OTAN, se refiere a que debe ser "un artículo legalmente vinculante" que, en el caso del país norteamericano, sea ratificado por el propio Congreso de Estados Unidos.

EL APOYO EUROPEO ES NECESARIO

Sobre las garantías de seguridad y la presencia de líderes europeos en Ucrania, Zelenski ha sostenido que no cree que Europa deba sustituir a Estados Unidos en esta materia y que no es cierto que con un artículo 5 o similar no habría necesidad de apoyo europeo.

"No, son cosas diferentes y sin importar las señales que transmita Rusia, entendemos que quieren excluir la presencia de los europeos, esto no debe permitirse", ha remachado, agregando que para Ucrania "la presencia europea es importante", y cuanto mayor ser el "número de países y de banderas" dispuestos a garantizar la seguridad de su país, mejor.