"Cumbres borrascosas" despierta grandes emociones, afirma Margot Robbie

Por Hanna Rantala

LONDRES, 5 feb (Reuters) - La parte emocional de la esperada adaptación de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë de 1847 "Cumbres borrascosas" puede sorprender al público, dijo el jueves la actriz Margot Robbie junto a su coprotagonista Jacob Elordi y al reparto de la película en un lluvioso estreno londinense.

La película narra la tumultuosa historia de amor entre Catherine "Cathy" Earnshaw y Heathcliff, interpretados por Robbie y Elordi.

Los dos forjan un fuerte vínculo desde una edad temprana después de que el volátil padre de Catherine llevase a Heathcliff, huérfano, a su hogar en los brumosos páramos de Yorkshire. A pesar de jurar que siempre permanecerían juntos, sus temperamentos rebeldes, los malentendidos y las convenciones sociales de la época los separan, con consecuencias tóxicas.

La recién llegada Charlotte Mellington y Owen Cooper, estrella de "Adolescencia", interpretan las versiones más jóvenes de los personajes.

"Todo el mundo habla de lo apasionante que es, pero creo que la gente se sorprenderá de lo emotiva que es", dijo Robbie, que también es productora de la película, en la alfombra roja. "Es bastante desgarradora, pero hermosa. Te deja con una sensación de plenitud, de alguna manera".

Elordi describió la experiencia de rodar la película como "el mejor viaje" y "una aventura maravillosa", y afirmó que su versión del famoso personaje literario se basaba en la visión de Fennell.

"Solo quería que fuera, no sé, lo más fiel posible, supongo. Pero, en realidad, estoy al servicio de Emerald, así que solo quería hacer lo que ella deseara con él", dijo Elordi, que ya protagonizó la película de Fennell de 2023 "Saltburn".

Su coprotagonista en "Saltburn", Alison Oliver, que interpreta a Isabella Linton en "Cumbres borrascosas", describió la película como un estudio de la naturaleza humana impulsado por los personajes.

"Hay muchas cosas en esta película que no aparecen en el libro y, sobre todo, supongo, la intimidad que se da entre Catherine y Heathcliff", dijo Oliver, que añadió sobre Fennell: "Creo que realmente está examinando este tipo de profundidad y oscuridad del amor y la obsesión".

Warner Bros estrenará "Cumbres borrascosas", que también incluye canciones originales de la estrella de pop Charli xcx, en todo el mundo a partir del 11 de febrero.

(Información de Hanna Rantala; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)