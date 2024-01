Kfir Bibas, con su pelo pelirrojo y su peluche de elefante rosa, tenía menos de nueve meses cuando los combatientes del movimiento islamista palestino Hamás lo secuestraron en Nir Oz, un kibutz del sur de Israel cercano a la Franja de Gaza.

El rehén más joven de los 250 llevados por la fuerza por Hamás y sus aliados al territorio palestino debería cumplir, si sigue con vida, su primer año el próximo 18 de enero.

El movimiento islamista anunció en noviembre su muerte y las de su hermano y su madre. Pero las autoridades israelíes no las confirmaron y sus familiares se aferran a la esperanza de que sigan vivos, reclamando su liberación.

El jueves organizarán un cumpleaños simbólico.

Si Kfir todavía estuviese en Nir Oz, habría "música, risas, familia y amigos, y no ruidos de avión y de disparos", dijo Yossi Schneider, primo de la madre de Kfir.

"Es una locura que estemos planeando el cumpleaños de alguien que no está aquí", añadió durante una visita organizada para la prensa por el colectivo de familias de rehenes Bring Them Home Now ("Tráiganlos a casa ahora").

Según las autoridades israelíes, 132 rehenes siguen en Gaza. De ellos, 27 han muerto, según un recuento de la AFP basado en datos israelíes.

- Kibutz desierto -

En el desierto kibutz, el canto de los periquitos se mezcla con el ruido de las explosiones y de ráfagas de ametralladora.

La Franja de Gaza se encuentra a menos de tres kilómetros, y una columna de humo negro se eleva desde Jan Yunis, epicentro de las operaciones del ejército israelí desde hace varias semanas.

Nir Oz fue escenario de uno de los ataques más sangrientos perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre, que dejó un total de 1.140 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

En respuesta, Israel juró "aniquilar" a Hamás y lanzó una operación aérea y terrestre que ha dejado más de 24.400 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, según el ministerio de Salud de Hamás.

Cerca de un cuarto de los aproximadamente 400 habitantes de Nir Oz murieron o fueron secuestrados tras horas de disparos y violencia.

Las autoridades israelíes anunciaron la muerte de ocho rehenes del kibutz y otros 40 fueron liberados, la mayoría tras una tregua a finales de noviembre, pero el destino de una treintena sigue siendo incierto.

Entre ellos, Kfir Bibas, su hermano de cuatro años Ariel, y sus padres, Yarden y Shiri Bibas.

Los israelíes siguen conmocionados por la imagen de Shiri abrazada a sus hijos en pijama, con el rostro aterrorizado ante sus captores.

- "Nadie vuela a rescatarlo"-

En vísperas del cumpleaños de Kfir, Bring Them Home Now quiso mostrar su guardería, donde sigue su cuna bajo el pequeños edificio cubierto por una capa de hormigón antimisiles.

En su interior, donde se atendía a 12 bebés, un CD de la popular nana israelí "La niña más bonita de la guardería" no se ha vuelto a escuchar desde la evacuación de los supervivientes.

Las pizarras en las que solían anotarse las horas de las comidas y las siestas permanecen vacías.

La familia de Kfir Bibas regresó varias veces a la guardería, en busca del peluche del elefante, que siguen sin encontrar.

Ariel, hermano de Kfir, adora los superhéroes y, según Schneider, pedía en la guardería que escribieran la frase "Estoy volando y salvando a gente atrapada dentro de una grieta" bajo una imagen de Batman.

"Ahora está en algún agujero en el suelo", en la extensa red de túneles de Hamás en la Franja de Gaza, "y nadie vuela a rescatarlo".

Al/hgs/pc