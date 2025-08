Cumplidos un 92% de los compromisos de empresas para no usar huevos de gallinas enjauladas en todo el mundo, según OWA

MADRID, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

El 92% de los compromisos corporativos de huevos sin jaulas con plazos públicos de 2024 o anteriores se han cumplido, según datos de la coalición Open Wing Alliance (OWA), a la que pertenece la organización internacional en defensa de los animales de granja Igualdad Animal.

Estas cifras suponen con respecto al ejercicio pasado, con un 89% de cumplimiento registrado, "un paso importante hacia la eliminación de algunas de las condiciones más crueles de la cadena de suministro alimentario mundial", según asegura la organización.

El informe anual hace un seguimiento de todos los compromisos de huevos de gallinas criadas sin jaulas con plazos públicos de 2024 o anteriores, lo que incluye un total de 1147 empresas alimentarias. Además, ofrece un análisis exhaustivo del rendimiento corporativo, el impulso regional y el liderazgo del sector, al tiempo que destaca a las empresas que no están cumpliendo sus promesas.

La directora de relaciones corporativas globales de The Humane League, Hannah Surowinski, afirma que "empresas de todo el mundo no solo se están comprometiendo a dejar de utilizar jaulas, sino que están realizando una transición activa en sus cadenas de suministro de huevos para abandonar el uso de jaulas". "Y eso está transformando el bienestar de millones de gallinas", ha añadido.

Igualdad Animal recuerda que este informe se presenta tras la reciente publicación de la investigación global de la OWA sobre granjas de gallinas, que expone "las terribles condiciones que sufren estos animales en 37 países.

Las principales conclusiones que se extraen del informe son las siguientes: por una parte, el 92% de los compromisos corporativos con vencimiento en 2024 o antes ya se han cumplido, frente al 89% del año pasado. Las regiones que muestran un mayor impulso son Europa (96% de cumplimiento), Oceanía (94%), América Latina (90%), África (88%) y Asia (86%), tal y como detalla este estudio.

Un total de 85 empresas globales informaron de avances en 2024, lo que afecta a unos 3,3 millones de gallinas. Concretamente, en Estados Unidos se alcanzó un nuevo récord, con un 45,7% de las gallinas criadas en alojamientos sin jaulas.

El informe también destaca la importancia de la transparencia en los informes de progreso, que ahora se considera el estándar del sector para el abastecimiento responsable.

Sin embargo, también señala a las empresas que no han cumplido los plazos o no han informado sobre sus progresos y pide que actúen con rapidez. De este modo, Surowinski asegura que "el compromiso por sí solo ya no es suficiente". "Los consumidores exigen a las empresas pruebas de los avances en materia de cría sin jaulas. La transparencia es lo que diferencia a los líderes de los rezagados", ha dicho.

España reduce 29 puntos sus gallinas enjauladas

En el caso de España, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recogidos por Igualdad Animal, el número de gallinas enjauladas se ha reducido, pasando del 93% contabilizado en 2017, cuando Igualdad Animal comenzó su labor de incidencia corporativa, al 64% registrado en la actualidad. En este sentido, la coordinadora de incidencia corporativa de Igualdad Animal, Mónica Arias, asegura que "desde 2017, cuando Igualdad Animal comenzó su trabajo de incidencia corporativa, más de 9 millones de gallinas han dejado de estar enjauladas, gracias a los compromisos adquiridos por productores, empresas de restauración y supermercados de España".

"El informe de 2025 llega en un momento crítico: a finales de este año vencen más compromisos de cría sin jaulas que en todos los años anteriores juntos. Con la infraestructura, el impulso y el apoyo público necesarios, este es un momento decisivo para que la industria alimentaria mundial ponga fin a las jaulas de una vez por todas", concluye la organziación.

