Cumplimiento de meta de déficit fiscal de Colombia en 2026 requiere ajuste de US$11.196 millones: Comité

Bogotá, 29 ago (Reuters) - Colombia requiere de un ajuste de 45 billones de pesos (US$11.196 millones) para poder cumplir con la meta de déficit fiscal establecida por el Gobierno para 2026, debido a gastos mayores a lo previsto, dijo el viernes el comité de la regla fiscal.

El Ministerio de Hacienda estableció para el próximo un objetivo de déficit fiscal equivalente a un 6,2% del PBI.

El ajuste proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es mayor a uno de 39,4 billones de pesos (9803) estimado a comienzos de agosto.

(1 dólar = 4019,09 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)