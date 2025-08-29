LA NACION

Cumplimiento de meta de déficit fiscal de Colombia en 2026 requiere ajuste de US$11.196 millones: Comité

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cumplimiento de meta de déficit fiscal de Colombia en 2026 requiere ajuste de US$11.196 millones: Co
Cumplimiento de meta de déficit fiscal de Colombia en 2026 requiere ajuste de US$11.196 millones: Co

Bogotá, 29 ago (Reuters) - Colombia requiere de un ajuste de 45 billones de pesos (US$11.196 millones) para poder cumplir con la meta de déficit fiscal establecida por el Gobierno para 2026, debido a gastos mayores a lo previsto, dijo el viernes el comité de la regla fiscal.

El Ministerio de Hacienda estableció para el próximo un objetivo de déficit fiscal equivalente a un 6,2% del PBI.

El ajuste proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es mayor a uno de 39,4 billones de pesos (9803) estimado a comienzos de agosto.

(1 dólar = 4019,09 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)

LA NACION
Más leídas
  1. Ante los errores propios, no hay ancla que alcance
    1

    Ante los errores propios, no hay ancla que alcance

  2. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    2

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

  3. Oreiro: sus días en el penal de Ezeiza, el amor con Mollo y la crianza de su hijo
    3

    Natalia Oreiro: de su experiencia filmando en el penal de Ezeiza al gran secreto de su amor con Ricardo Mollo

  4. El riesgo de apostar todo a dos números
    4

    El riesgo de apostar todo a dos números

Cargando banners ...