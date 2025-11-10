Cumplir compromisos fiscales significaría recortar drásticamente la inversión, dice ministra británica

Por Andy Bruce

MANCHESTER, Inglaterra, 10 nov (Reuters) - El Gobierno laborista británico sólo podría cumplir su promesa de no subir los impuestos a los trabajadores si adopta medidas perjudiciales, como fuertes recortes a la inversión, dijo el lunes la ministra de Hacienda, Rachel Reeves.

Sus comentarios representan la señal más clara hasta ahora de que subirá decenas de miles de millones de libras en impuestos en su presupuesto del 26 de noviembre para mantenerse en la senda de sus objetivos fiscales, una cuestión clave para los inversores en bonos.

De cara a las elecciones de julio de 2024, el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer prometió en su manifiesto que no subiría los impuestos a los trabajadores, incluidos el impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la seguridad social o el impuesto sobre el valor añadido.

"Por supuesto, sería posible cumplir los compromisos del manifiesto, pero para ello habría que hacer recortes importantes en el gasto de capital", dijo Reeves a la BBC.

Agregó que estaba trabajando en medidas tanto fiscales como de gasto en el presupuesto, y añadió que no daría más detalles antes del 26 de noviembre.

CONFIANZA ECONÓMICA

La semana pasada, el diario Times informó que Reeves había declarado al organismo de control presupuestario que una subida de los impuestos personales figura entre las "principales medidas" que se dispone a anunciar en su presupuesto.

Los laboristas ganaron las elecciones de julio del año pasado sobre una plataforma de confianza económica, poco más de un año y medio después de que el anterior Gobierno conservador, entonces liderado por Liz Truss, hizo caer en picado a los mercados con una serie de medidas sin financiación en un anuncio de "mini-presupuesto" en septiembre de 2022.

"Lo que prometí durante la campaña electoral fue devolver la estabilidad a nuestra economía, y lo que puedo prometer ahora es que siempre haré lo que creo que es correcto para nuestro país, no la opción particularmente fácil, sino las (...) cosas que creo que son necesarias", dijo Reeves.

Tras un primer año en el poder plagado de tropiezos y dimisiones, los laboristas se sitúan por detrás del derechista Reform UK en los sondeos de opinión y se ven presionados para mejorar el nivel de vida. (Reporte de Andy Bruce; Editado en Español por Ricardo Figueroa)