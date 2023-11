Los ángeles--(business wire)--nov. 16, 2023--

Curacao, reconocida como The Best of the Southland by the Los Ángeles Times, y el minorista hispano más grande del suroeste, está lanzando un extraordinario evento de ventas del “Black Friday” (Viernes Negro) con ofertas insuperables, una garantía de igualación de precios en todos los artículos entre sus exclusivos ahorros cada día desde el Día de Acción de Gracias, el jueves, 23 de noviembre hasta el domingo, 26 de noviembre durante el horario específico de la tienda.

"Hoy en día, cuando los gigantes del comercio minorista están estableciendo altos estándares, nosotros en Curacao nos dedicamos a ofrecer algo extraordinario", dijo Ariela Nerubay, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Curacao. “Entendemos que los consumidores son conscientes de los precios y buscan no sólo precios competitivos sino también valor y confiabilidad en su experiencia de compra. Es por eso que ofrecemos nuestra garantía de mejor precio del “Black Friday”, ya que igualaremos las ofertas del “Black Friday” de la competencia por artículos idénticos”.

Los aspectos más destacados de la oferta del “Black Friday” de Curacao incluyen:

La garantía de precio insuperable de Curacao garantiza a los clientes la mejor oferta posible en cualquier artículo vendido en la tienda o en línea. Si un competidor ofrece el mismo artículo por menos, Curacao mejorará ese precio en un 10 por ciento de la diferencia, incluso después de que se haya realizado la compra. Con la confianza de igualar precios y garantizar la disponibilidad de artículos agotados, Curacao está verdaderamente comprometido a ofrecer un valor excepcional para una amplia gama de productos.

Los clientes de Curacao pueden disfrutar de enormes ahorros en las tiendas de más de $160,000, incluidas ofertas imperdibles en televisores, electrodomésticos, computadoras portátiles, consolas de juegos, moda, juguetes, muebles y más.

Habrá aún más promociones y sorpresas en cada tienda, donde los clientes podrán descubrir ofertas y promociones exclusivas en la tienda.

Disponible por tiempo limitado, esta emocionante experiencia de compra promete una gama cuidadosamente seleccionada de ofertas que combinan calidad, variedad y asequibilidad para garantizar que cada cliente encuentre algo especial que se alinee con su estilo de vida y presupuesto.

Para obtener más información, consulte el catálogo del “Black Friday” de Curacao aquí.

Acerca de Curacao y The Curacao Foundation

Desde su fundación en 1978, Curacao se ha guiado por su misión de mejorar la vida de los clientes al extender las opciones de crédito a personas trabajadoras de ingresos bajos a moderados que necesitan productos de alta calidad para el hogar y tecnológicos, viajes, exportaciones y servicios de transferencia de dinero en pagos mensuales bajos. En Curacao, los clientes pueden comprar las mejores marcas y servicios con precios protegidos en créditos con intereses protegidos mientras apoyan a la comunidad. Además, Curacao asigna un porcentaje de cada compra para apoyar el avance de sus comunidades locales a través de la Fundación Curacao. Curacao es un minorista y prestamista omnicanal que atiende a clientes en línea, por teléfono y en persona en inglés y español en Arizona, California y Nevada.

Curacao tiene su sede en 1605 W Olympic Blvd, Los Ángeles, CA 90015. Para obtener más información, visite icuracao.com.

Establecida en 2002, The Curacao Foundation es una fundación privada dedicada a construir un futuro en el que las comunidades sean financieramente sólidas, socialmente empoderadas, respetadas e incluidas. La Fundación Curacao ha trabajado con más de 100 organizaciones benéficas, organizaciones e instituciones que se enfocan en la educación financiera, la salud, el bienestar, la educación y la inmigración, todo dentro de un radio de 10 millas de una tienda minorista de Curacao. Además, la fundación apoya a las organizaciones asociadas de la comunidad a través de operaciones generales y subvenciones para programas.

Para obtener más información, visite icuracao.com y foundation.icuracao.com.

