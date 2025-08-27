Curazao cancela la visita del cazabombardero de EEUU

Según el consulado de Estados Unidos, no están previstas otras paradas de buques de guerra en el puerto de la isla caribeña, se lee en el comunicado que precisa cómo el gobierno de Curazao está en contacto con Estados Unidos y actualizará a la población sobre posibles desarrollos.

La isla pertenece a los Países Bajos con un estatus autónomo y se encuentra a unos 65 kilómetros al norte de la península de Paraguaná, en el estado venezolano de Falcón.

Una cercanía que, informó el sitio web de la televisión Ntn24, favoreció históricamente los intercambios comerciales, culturales y migratorios con Venezuela.

La capital Willemstad es famosa por su arquitectura colonial holandesa, su puerto es estratégico y la isla es un importante centro turístico, financiero y comercial del Caribe. (ANSA).