Curazao gana el Grupo B de la Concacaf y clasifica por primera vez a un Mundial

Curazao hizo historia este miércoles al empatar 0-0 frente a Jamaica en Kingston para sellar su primera clasificación a un Mundial de fútbol, al quedarse con el primer lugar del Grupo B de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El equipo curazoleño, una sorpresa global de las eliminatorias, llegó al Independence Park necesitado solo de un empate ante unos Reggae Boyz que aplazarán la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 28 años, con el repechaje intercontinental en marzo como última oportunidad de asistir a la cita orbital.

En la última jornada de las clasificatorias de la Concacaf, también obtuvieron boleto directo al Mundial las selecciones de Panamá y Haití.

ag/cl