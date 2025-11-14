Curazao gana y disputará con Jamaica el partido por el boleto directo al Mundial

Curazao y Jamaica disputarán el próximo martes un partido de infarto por la clasificación directa al Mundial de Norteamérica 2026, luego de cumplirse este jueves la penúltima fecha del clasificatorio de Concacaf, que en el Grupo B dejó fuera a Trinidad y Tobago y Bermudas.

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48', 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En el otro juego de la llave, Renaldo Cephas (53') adelantó a Jamaica, pero Kevin Mulino empató para Trinidad y Tobago.

A falta de una fecha, Curazao lidera el Grupo B con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y dos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo.

En la última jornada, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, a quien le valdría un empate para asegurar su boleto.

bur-jjr/ag