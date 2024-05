Curiosity y Estrella MediaCo se asocian para llevar nuevos canales rápidos a Samsung TV Plus

SILVER SPRING, Maryland y LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2024--

Curiosity Inc., empresa líder mundial de entretenimiento y medios de comunicación, y Estrella MediaCo, empresa de medios de comunicación en español, se unieron para lanzar una serie de canales FAST en español, comenzando con tres nuevos canales que llegarán a Samsung TV Plus este verano. Curiosity y Estrella MediaCo programarán Curiosity Español, Curiosity Animales, y Curiosity Motores, seleccionando contenidos de la amplia biblioteca de películas, series y especiales de Curiosity en español.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240502214496/es/

Curiosity Español, Curiosity Animales, and Curiosity Motores: Coming to Samsung TV Plus. (Graphic: Business Wire)

Curiosity Inc, con su buque insignia Curiosity Stream, así como el canal lineal Curiosity Channel, Curiosity University, Curiosity Studios, etc., es líder en la industria de documentales premiados y programación factual que explora la ciencia, la naturaleza, la historia, la tecnología, el estilo de vida y mucho más. Aprovechando la experiencia líder de Estrella MediaCo en el mercado del video en streaming en español, los nuevos canales serán una sólida incorporación al ecosistema FAST, ofreciendo a los consumidores contenidos factuales de primera calidad como alternativa a las suscripciones tradicionales de televisión y ofreciendo a los anunciantes una segmentación de audiencia más precisa en comparación con la publicidad tradicional en televisión.

"Estos nuevos canales FAST marcan un momento crucial en la estrategia de Curiosity para mejorar la accesibilidad de la televisión de alta calidad a un público aún más amplio", dijo Jay Sodha, vicepresidente de desarrollo de negocios y asociaciones de Curiosity. "Dado el compromiso de Estrella MediaCo de ofrecer el mejor entretenimiento en español a la audiencia hispana de EE. UU., estamos encantados de que Curiosity Español, Curiosity Animales y Curiosity Motores estén entre los primeros canales factuales en español de la gama de contenidos televisivos premium de Samsung TV Plus".

"La vasta biblioteca de contenidos documentales de primera clase de Curiosity está sin explotar en el mercado FAST en español. Esta es una asociación innovadora que atraerá a nuestros televidentes hispanos y beneficiará a nuestros socios publicitarios", dijo René Santaella, director general digital y de Streaming de Estrella MediaCo.

Con películas y series como Engineering the Future ( Ingenieria Del Futuro ), Rescued Chimpanzees of the Congo with Jane Goodall ( Chimpancés Rescatados del Congo con Jane Goodall ), y Classic Cars ( Autos Clásicos ) los tres nuevos canales FAST son Curiosity Español, para ver contenidos galardonados de géneros tan populares como la historia, la ciencia y el espacio; Curiosity Animales, que acerca a los espectadores al reino animal salvaje; y Curiosity Motores, un viaje de placer para todo tipo de entusiastas del motor: por tierra, aire, mar e incluso el espacio.

Acerca de Curiosity

Curiosity Inc. es la marca de entretenimiento para los que quieren saber más. Esta empresa global de medios de comunicación produce películas, programas y series originales y comisariadas sobre ciencia, naturaleza, historia, tecnología, sociedad y estilo de vida. Con millones de abonados en todo el mundo y miles de títulos, la empresa opera el emblemático servicio Curiosity Stream SVOD, disponible en más de 175 países de todo el mundo; Curiosity Channel, el canal de televisión lineal disponible a través de socios de distribución mundial; Curiosity University, que ofrece charlas de los mejores profesores de las universidades más renombradas del mundo, así como cursos, videos de corta y larga duración y podcasts; Curiosity Now, un canal gratuito con publicidad; Curiosity Audio Network, con contenidos originales y podcasts; y Curiosity Studios, que supervisa la programación original. Curiosity Inc. es una filial propiedad al cien por cien de CuriosityStream Inc. (Nasdaq: CURI). Para obtener más información, visite CuriosityStream.com.

Estrella MediaCo es un nombre comercial de MediaCo Operations LLC.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240502214496/es/

CONTACT: Vanessa Gillon

Curiosity

vanessa.gillon@curiositystream.com

Keyword: united states north america california maryland

Industry keyword: entertainment communications consumer tv and radio hispanic media

SOURCE: CuriosityStream

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/02/2024 05:22 pm/disc: 05/02/2024 05:21 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240502214496/es