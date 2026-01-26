Curry anota 26 puntos y Warriors propinan quinta derrota consecutiva a Timberwolves

MINNEAPOLIS (AP) — Stephen Curry anotó 26 puntos para liderar a los Warriors de Golden State en su victoria del domingo por 111-85 sobre Minnesota, la quinta derrota consecutiva para los Timberwolves y su racha más larga en más de tres años.

Curry añadió siete asistencias y cuatro de los 20 robos de balón, la cifra más alta de la temporada para su equipo, después de haber sido considerado dudoso para jugar debido a molestias en la rodilla. Moses Moody sumó 19 puntos y ocho rebotes para los Warriors (26-21), que se acercaron a uno 1/2 juegos de los Timberwolves (27-19) por el séptimo lugar en la Conferencia Oeste.

Brandin Podziemski tuvo 12 puntos, seis asistencias y cuatro robos para los Warriors, que han ganado siete de sus últimos diez partidos.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 32 puntos y 11 rebotes después de que el partido se pospusiera un día tras el tiroteo fatal de un hombre de Minneapolis por agentes federales de inmigración.

Se guardó un momento de silencio antes del partido por Alex Pretti, mientras los Timberwolves tropezaban con su puntuación final más baja en más de cuatro y su primera vez por debajo de los 100 puntos esta temporada.

