Curva de rendimiento bonos Tesoro EEUU se empina cuando Trump intenta despedir a Cook de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se empinaba el martes debido a que el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook aumentó las preocupaciones sobre la independencia de la Fed.

* Eso entregaba una perspectiva de una composición potencialmente más expansiva de los responsables monetarios en el banco central.

* Trump despidió el lunes a Cook por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios. Cook respondió que Trump no tiene autoridad para despedirla y que no dimitirá.

* La curva de rendimientos se empinaba con la noticia, con los retornos a plazos más largos subiendo mientras que los de plazos más cortos caían.

* Una Fed influenciada políticamente que mantuviera las tasas más bajas de lo que de otro modo lo harían, podría aumentar la preocupación por el aumento de la inflación y reducir la demanda extranjera de deuda por temor a la credibilidad.

* El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajaba 2,4 puntos básicos en el día, al 3,706%. El retorno a 10 años subía 1,2 puntos básicos, al 4,287%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos años y 10 años se ubicaba en 58 puntos básicos tras alcanzar los 59,8 puntos básicos, el nivel más pronunciado desde el 16 de julio.

* El movimiento se produce mientras los operadores aumentan las apuestas a que la Fed recortará las tasas en su reunión del 16-17 de septiembre, tras los comentarios más moderados de lo esperado del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes.

* Trump ha criticado repetidamente a Powell por ser demasiado lento a la hora de recortar el costo del crédito y se espera que lo sustituya por una persona de línea más expansiva cuando termine su mandato como presidente de la Fed en mayo. Powell podría, sin embargo, permanecer como gobernador de la Fed, lo que limitaría el número de nombramientos que Trump puede hacer en el banco central.

* Mientras, el Departamento del Tesoro venderá US$69.000 millones en bonos a dos años el martes, la primera venta de US$183.000 millones en oferta a corto y mediano plazo esta semana. También subastará US$70.000 millones en deuda a cinco años el miércoles y US$44.000 millones en bonos a siete años el jueves. (Reporte de Karen Brettell; Editado en Español por Manuel Farías)