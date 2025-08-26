Curva de rendimientos en EEUU se empina tras intento de Trump de despedir a Cook de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se empinó el martes debido a que el intento del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook aumentó la preocupación sobre la independencia del banco central.

* Un cambio ofrecería una perspectiva de una composición posiblemente más expansiva de los responsables monetarios en el banco central.

* Trump despidió el lunes a Cook por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios. La funcionaria respondió que el mandatario no tiene autoridad para despedirla y que no dimitirá.

* Los rendimientos a más corto plazo cayeron más que los de más largo plazo, lo que provocó que la curva de rendimiento se empinara.

* Las expectativas de una Reserva Federal potencialmente menos estricta contribuyeron a la caída de los rendimientos a más corto plazo.

* Sin embargo, una Fed influenciada políticamente que mantenga las tasas más bajas de lo que de otro modo estarían, podría aumentar la preocupación por el aumento de la inflación y reducir la demanda extranjera de deuda por temor a la credibilidad.

* "No significa necesariamente que los costos de endeudamiento vayan a bajar en la economía real", dijo Zachary Griffiths, jefe de estrategia macroeconómica y de grado de inversión de CreditSights.

* "Tenemos varios casos y ejemplos de lo que podría extrapolarse para ser una tendencia a más largo plazo de una curva más pronunciada de los bonos del Tesoro si la independencia de la Fed se ve de hecho afectada", agregó.

* El rendimiento de la nota a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés, bajó 4,9 puntos básicos en el día, al 3,681%. El retorno a 10 años perdió 1,7 puntos básicos, al 4,258%.

* La curva de rendimientos entre los bonos a dos y 10 años se ubicaba en 58 puntos básicos tras alcanzar los 59,8 puntos básicos, el nivel más alto desde el 16 de julio.

* Los operadores han aumentado las apuestas a que la Fed recortará las tasas en su reunión del 16-17 de septiembre, tras los comentarios más moderados de lo esperado del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes.

* El Departamento del Tesoro consiguió el martes una sólida demanda en la subasta de US$69.000 millones en bonos a dos años, la primera venta de US$183.000 millones en oferta a corto y mediano plazo esta semana. También subastará US$70.000 millones en deuda a cinco años el miércoles y US$44.000 millones en bonos a siete años el jueves. (Reporte de Karen Brettell; Editado en Español por Manuel Farías)