Curva rendimientos bonos Tesoro EEUU se empina por segundo día consecutivo, Fed en el punto de mira

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 28 ene (Reuters) - La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se empinaba el miércoles por segunda sesión consecutiva, impulsada en gran medida por la debilidad del dólar y la firmeza de los precios del crudo, que han elevado las expectativas de inflación

* Los inversores también están a la espera de nuevas orientaciones sobre las perspectivas de tasas a corto plazo de la Reserva Federal, que concluye su reunión de política monetaria de dos días más tarde el miércoles

* Se espera que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantenga los tipos sin cambios después de tres recortes consecutivos en reuniones anteriores

* El diferencial entre los rendimientos a dos y 10 años subió a 67,6 puntos básicos, frente a los 66,6 puntos básicos del martes. La curva mostró un patrón clásico de empinamiento bajista, con los rendimientos a largo plazo subiendo más rápidamente que los retornos a corto plazo, ya que los inversores valoraban un mayor riesgo de aceleración de la inflación

* El dólar, que tocó mínimos de cuatro años el martes, recuperaba algo de terreno después de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirmó la política de dólar fuerte de Estados Unidos. Ya había subido antes de que Bessent hablara, porque los inversores se habían beneficiado de sus posiciones cortas en la divisa estadounidense

* El índice dólar ha caído casi un 2% desde principios de enero, tras hundirse más de un 9% en 2025. Los futuros del crudo estadounidense también avanzaban el miércoles, con un alza del 1% a $62,96 por barril

* El martes, el presidente Donald Trump dijo que el valor del dólar era "estupendo", cuando se le preguntó si pensaba que había bajado demasiado. Los operadores tomaron sus declaraciones como una luz verde para seguir vendiendo el billete verde

* El miércoles, los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos descontaban unos 46 puntos básicos de relajación, o menos de dos recortes de tipos de 25 puntos básicos, para 2026. Esta cifra es inferior a los 53 puntos básicos de hace dos semanas

* A última hora de la mañana en Nueva York, el rendimiento de referencia a 10 años subía 2,8 puntos básicos, a 4,251%, mientras que el rendimiento a 30 años también subía 2,9 puntos básicos, a 4,864%

* En la parte delantera de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, subía 1 punto básico, a 3,579% (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Editado en Español por Ricardo Figueroa)