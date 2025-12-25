"Cuti" Romero se enfrenta a acusación de la FA por comportamiento tras expulsión ante el Liverpool

25 dic (Reuters) - El capitán del Tottenham Hotspur, el defensa argentino Cristian "Cuti" Romero, fue acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de actuar de forma "impropia" en respuesta a su expulsión durante la derrota del sábado por 2-1 ante el Liverpool por la Premier League.

Después de que Xavi Simons ya hubiera sido expulsado antes, el Tottenham terminó con nueve hombres tras la segunda amarilla de Romero por propinar una patada a Ibrahima Konaté en el minuto 93.

El futbolista argentino, frustrado, no abandonó de inmediato el terreno de juego y discutió con el árbitro.

"Se alega que (Romero) actuó de forma incorrecta al no abandonar de forma inmediata el terreno de juego y/o comportarse de forma agresiva y/o conflictiva con el árbitro del partido tras ser expulsado en el minuto 93", declaró la FA en un comunicado.

Romero tiene hasta el 2 de enero para responder a la acusación.

El Tottenham no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.

La expulsión supuso que ya tiene que cumplir una sanción de un partido y se perderá el viaje del domingo para enfrentarse al Crystal Palace.

El Tottenham marcha en el puesto 14 en la tabla, con 22 puntos, 17 menos que el líder Arsenal.

(Reporte de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)