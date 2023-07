C&W Communications lanza oficialmente ‘JUMP’

BRIDGETOWN, Barbados--(BUSINESS WIRE)--jul. 11, 2023--

Se ha presentado un plan para brindar conexiones de Internet de suma importancia a los hogares caribeños de bajos ingresos como parte de una alianza público-privada entre el operador líder de telecomunicaciones C&W Communications y algunos países del Caribe.

The Hon. Mia Mottley, Prime Minister of Barbados, shakes hands with Inge Smidts, Chief Executive Officer, C&W Communications following the launch of JUMP. They are joined by (from left) The Hon. Kirk Humphrey, Minister of People Empowerment and Elder Affairs; Desron Bynoe, Country Manager, Flow Barbados; and Rodney Taylor, Secretary General, Caribbean Telecommunications Union. (Photo: Business Wire)

La iniciativa, acertadamente llamada JUMP, tiene como fin ayudar a cerrar la brecha digital y fomentar una mayor inclusión digital en una región que hoy en día todavía tiene menos del 65 % de penetración de banda ancha con 27 millones de usuarios de una población total combinada de 44 millones.

Mediante una alianza con los gobiernos locales, C&W Communications, los operadores de Flow, Flow Business, C&W Business y BTC proporcionarán a los hogares que califiquen una conexión a Internet de alta velocidad subsidiada, una computadora portátil gratuita y capacitación adecuada para individuos y familias.

Hasta ahora, los gobiernos de Barbados, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Las Bahamas se han comprometido con JUMP y ya se han conectado más de 2 700 hogares.

“Existe una brecha cada vez mayor entre quienes tienen acceso a oportunidades en línea y quienes no, es por ello que se creó JUMP para garantizar que los beneficios de las tecnologías digitales estén disponibles para la mayor cantidad de personas posible. Está aquí para ayudar a transformar vidas y empoderar a las comunidades que antes estaban desatendidas”, señaló Inge Smidts, directora ejecutiva de C&W Communications.

Hizo sus declaraciones en el lanzamiento oficial de JUMP en Barbados en Sandals Royal.

“En el Caribe, entre las barreras para el uso y la adopción de Internet se encuentran la falta general de conocimiento, la asequibilidad, la ausencia de destreza digital y la infraestructura inadecuada. JUMP tiene como fin abordar todos estos problemas de manera integral y estamos orgullosos de ofrecer esta iniciativa que tendrá un impacto inmediato en las comunidades a las que servimos”, agregó Smidts.

La Honorable Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, respaldó a JUMP y dio la bienvenida a la iniciativa en Barbados.

“La brecha digital es un problema grande y multifacético que exige soluciones holísticas y una estrategia exitosa requiere la creación de alianzas innovadoras, por ende, debemos crear soluciones de manera conjunta para garantizar que ningún ciudadano quede rezagado”, expresó.

“Cada uno de nosotros tiene un rol que desempeñar y somos optimistas respecto de que JUMP brindará una oportunidad para que todos aporten su energía, compromiso y colaboración en la misión de mejorar nuestra región”.

En Barbados, C&W Communications se asoció con el Ministerio de Empoderamiento de las Personas y Asuntos de las Personas Mayores a fin de otorgar a los hogares de bajos ingresos que califican para el programa un paquete de Internet residencial subsidiado, un dispositivo compatible (computadora portátil/tableta) y formación en alfabetización digital.

Smidts reveló que JUMP es el compromiso a largo plazo de C&W con las comunidades a las que sirve.

“Nuestra meta consiste en eliminar las barreras y garantizar que todas las personas y familias, más allá de su situación financiera, puedan beneficiarse del mundo digital. Creemos firmemente que la conectividad no es un lujo, sino que es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, y planeamos conectar 1 000 hogares en Barbados antes de fin de año”, señaló.

“Creemos que esta inversión cambiará vidas, liberará el potencial de las economías y en verdad permitirá el progreso. Nuestra misión social principal es conectar a todos con el mundo digital, más allá de sus ingresos o de dónde vivan y estamos comprometidos con aprovechar nuestros recursos y capacidades para reducir la brecha digital”, declaró.

Acerca de C&W Communications

C&W es proveedor de servicios integrales de comunicaciones y entretenimiento, con ofertas líderes de video, banda ancha, telefonía fija y telefonía móvil a los consumidores de más de veinte mercados. Con su división empresarial, C&W suministra servicios de alojamiento en centros de datos, servicios de red gestionados nacionales e internacionales y soluciones de servicios informáticos personalizados que utilizan tecnología en la nube para atender a los clientes empresariales y gubernamentales.

