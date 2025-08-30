CyL desarrolla una nueva aplicación para simplificar el registro de las declaraciones obligatorias de cosecha de la uva

VALLADOLID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que permitirá a los viticultores cumplimentar las declaraciones obligatorias de cosecha de uva de manera más "sencilla, ágil y segura".

Esta nueva herramienta, "más intuitiva y sencilla" de utilizar, reflejará el proceso de entrega de la uva de las plantaciones inscritas en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl) de una forma "simplificada y automática" y para evitar errores y repeticiones.

Entre las principales novedades, destaca la posibilidad de agrupar plantaciones con rendimientos y características similares, de modo que, al registrar la línea de plantación correspondiente a la agrupación, la producción se distribuirá automáticamente entre todas las parcelas incluidas sin necesidad de repetir la operación en cada una de ellas.

Además, para comprender su alcance, se puede tomar como ejemplo el caso de un viticultor con 30 plantaciones de dos variedades distintas inscritas en el Registro Vitícola, cuya producción se ha entregado a dos bodegas.

Mientras que antes era necesario cumplimentar alrededor de 50 pantallas, ahora el trámite puede resolverse en apenas cuatro, lo que supone una reducción "muy significativa" del tiempo dedicado a la declaración.

Las declaraciones deberán presentarse exclusivamente por vía telemática hasta el 10 de diciembre de cada año, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285307676998/Tramite, en la aplicación "Registro de Viñedo Externo (RVEX)".