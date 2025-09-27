CyL envía una alerta para la suspensión de actividades en La Pinilla (Segovia) por el incendio de Peñalba

Segovia, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia) a causa del incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara). El 1-1-2 Castilla y León ha informado, a través de la red social 'X', del envío de esta Alerta de Protección Civil en la que se advierte del "grave peligro" que supone en la zona de La Pinilla el incendio forestal de Peñalba, que si bien no ha entrado en territorio segoviano sí puede llegar a alcanzarlo.

"Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades", reza el mensaje de la alerta. La provincia de Segovia está en alerta por el fuego de la provincia manchega vecina, que ya ha calcinado 2000 hectáreas.