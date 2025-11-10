Cyndi Lauper pide valentía en el Salón de la Fama del Rock & Roll

LOS ÁNGELES (AP) — Cyndi Lauper convirtió "True Colors" en un llamado desafiante al coraje y la música de Outkast, Soundgarden y The White Stripes trajo oleadas de emoción este fin de semana en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

A mitad de la canción, Lauper gritó "¡no tengas miedo!", levantó el puño en el aire y lo mantuvo allí mientras la música se detenía por un largo y dramático momento el sábado por la noche.

Luego se unió a Raye para cantar "Time After Time" y a Avril Lavigne para "Girls Just Want to Have Fun", respaldada por una banda compuesta exclusivamente por mujeres que incluía a Gina Schock de las Go-Go's. Mientras Lauper pedía a las mujeres que cantaran con ella, Salt-N-Pepa, quienes más temprano en la noche se pusieron sus antiguas chaquetas tricolores para animar a la multitud con "Push It" durante su inducción, salieron bailando y se unieron a ella.

Chappell Roan, quien indujo a Lauper luciendo un enorme tocado ornamentado al estilo de una showgirl, dijo que Lauper redefinió cómo podía verse, sonar y cantar una estrella del pop.

Lauper miró a Roan durante su discurso cuando dijo: "Sé que estoy sobre los hombros de las mujeres en la industria que vinieron antes que yo. Y mis hombros son lo suficientemente anchos para que las mujeres que vengan después de mí se apoyen en los míos".

Lauper regresó para un popurrí con estrellas y cantó un verso de "With a Little Help From My Friends" popularizada por el inducido Joe Cocker junto con Teddy Swims, Bryan Adams y Chris Robinson de los Black Crowes. Cocker fue uno de varios artistas incorporados al salón de manera póstuma, incluyendo un emotivo tributo al fallecido cantante de Soundgarden, Chris Cornell.

El poder de las mujeres en la música fue destacado en voz alta más temprano en la noche en el Teatro Peacock en Los Ángeles durante la inducción de Salt-N-Pepa.

"Esto es para cada mujer que tomó un micrófono cuando le dijeron que no podía", dijo Cheryl "Salt" James en un discurso apasionado al ser incorporada junto a Sandra "Pepa" Denton y DJ Spinderella al salón.

James mencionó su lucha por recuperar el máster de sus grabaciones de Universal Music Group.

"La industria todavía no quiere jugar limpio, Salt-N-Pepa nunca ha tenido miedo de una pelea", dijo James.

Subieron al escenario para un popurrí de sus éxitos, comenzando con "Shoop" y "Let’s Talk About Sex" antes de que En Vogue se uniera a ellas para su éxito conjunto "What a Man".

James se disculpó con los fans que "se metieron en problemas por cortarse el cabello como nosotras", una línea que resonó más tarde cuando Roan dijo que Lauper mostró que podías "tener el color de cabello que quisieras".

Outkast hace vibrar la casa, pero no completamente juntos

Los miembros de Outkast no actuaron juntos por primera vez desde 2016 como algunos esperaban, pero el dúo se paró en el escenario, rodeado de un grupo de amigos y compañeros mientras daban discursos agradecidos después de jugar piedra, papel o tijera para decidir quién iría primero.

Andre 3000 dio un largo y divagante discurso divertido — "¡Estoy improvisando, chicos!" — que terminó en lágrimas cuando habló sobre sus inicios en un "calabozo" en el sótano en Atlanta a principios de los años 90.

Luchó por contener las emociones al decir, "Las grandes cosas comienzan en pequeñas habitaciones".

Andre no participó en la actuación, pero Big Boi, vistiendo pantalones cortos y un abrigo de piel, comenzó un recorrido exprés por la discografía del dúo de Atlanta que incluyó a Tyler the Creator, JID y Killer Mike.

Janelle Monáe se unió a ellos para moverse al ritmo de "Hey Ya" y Doja Cat ofreció una interpretación astuta y conmovedora de "Ms. Jackson".

Palabras y canciones emotivas de Soundgarden

Las emociones fueron profundas durante el segmento de Soundgarden de la noche, comenzando con el discurso de inducción de Jim Carrey, el actor y superfan de Soundgarden que parecía estar luchando contra las lágrimas mientras hablaba sobre Cornell, quien murió por suicidio en 2017.

"Cuando mirabas a sus ojos, era como si la eternidad te mirara de vuelta", dijo Carrey. "Por siempre, su voz seguirá iluminando el éter como una bobina de Tesla".

Cada uno de sus compañeros de banda, todos grandes padrinos de la escena grunge de Seattle, rindieron sus propios tributos llorosos.

Una de las hijas de Cornell, Lilian, habló mientras otra, Toni, cantó una tranquila interpretación de su canción "Fell on Black Days".

"Estoy realmente, realmente feliz de que él haya podido hacer música con sus amigos", dijo Lilian Cornell.

Taylor Momsen, quien coprotagonizó de niña con Carrey en "How the Grinch Stole Christmas", y Brandi Carlile mostraron un gran poder vocal con sus versiones del poderoso lamento de Cornell, respaldadas por sus compañeros de banda en "Rusty Cage" y "Black Hole Sun".

El bajista Hiro Yamamoto fue uno de los pocos que mencionó la política desde el escenario.

"Gracias a mis padres, cuya historia es la de ciudadanos estadounidenses que fueron reunidos y colocados en campos de prisioneros solo por ser japoneses durante la Segunda Guerra Mundial", dijo Yamamoto ante algunos de los mayores aplausos de la noche. "Bueno, eso afectó mi vida enormemente, y realmente resuena fuertemente hoy. No añadamos otra historia como ésta a nuestra historia".

Twenty One Pilots y Olivia Rodrigo tocan para The White Stripes

La reunión de The White Stripes que algunos fanáticos también esperaban no ocurrió. Pero su inducción fue uno de los momentos destacados de la noche de todos modos. Twenty One Pilots hizo vibrar la casa con una versión del himno de estadio del dúo "Seven Nation Army" y Olivia Rodrigo y Feist ofrecieron una versión acústica de "We're Gonna Be Friends".

Su compañero legendario del rock de Detroit, Iggy Pop, comenzó su discurso de inducción liderando a la multitud en un coro de "Seven Nation Army" y luego recordó sus pensamientos al conocerlos.

"Niños lindos, van a llegar lejos", dijo Pop. "Y lo hicieron".

La baterista Meg White, quien ha llevado una vida casi completamente privada desde que la banda se separó en 2011, no se presentó a la ceremonia, pero Jack White dijo que Meg, su exesposa, lo ayudó a escribir el discurso que él pronunció mientras vestía el característico rojo y blanco de la banda.

Jack White mencionó a varios grandes dúos de toda la cultura y dijo que ese tipo de colaboración uno a uno es "lo más hermoso que puedes tener como artista y músico".

Casi lloró varias veces mientras contaba una historia al estilo de Adán y Eva sobre "el chico y la chica" que hicieron magia juntos.

La inducción de Bad Company es uno de los muchos tributos emocionantes para los inducidos ausentes Stevie Wonder lideró un tributo funky y llamativo al fallecido Sly Stone para abrir el espectáculo que se transmitió en vivo por Disney+. Una versión editada se emitirá en ABC el 1 de enero.

Wonder fue acompañado por Questlove, Leon Thomas, Maxwell, Beck, Flea de los Red Hot Chili Peppers para interpretaciones de los éxitos de Sly and the Family Stone "Dance to the Music", "Everyday People" y "Thank You". Jennifer Hudson se unió a ellos para cantar "Higher".

Stone, quien fue inducido al salón en 1993, murió en junio. Brian Wilson, quien murió dos días después, recibió su propio tributo de Elton John, quien subió al escenario tarde en el espectáculo para cantar "God Only Knows" de los Beach Boys.

Mick Fleetwood de Fleetwood Mac indujo a Bad Company, llamando al grupo británico fundado por Paul Rodgers y Mick Ralphs en 1973 "leyendas del rock clásico".

Rodgers no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud y Ralphs murió a principios de este año, por lo que el baterista Simon Kirke fue el único miembro en el escenario. Estuvo acompañado por un grupo superestrella ad hoc que incluyó a Robinson y a la guitarrista de Heart, Nancy Wilson, quienes interpretaron "Feel Like Makin’ Love" y "Can’t Get Enough".

El fallecido cantautor Warren Zevon fue inducido por David Letterman, un amigo y superfan que hizo de Zevon un habitual en su programa nocturno de NBC, incluyendo una aparición cuando Zevon estaba muriendo de cáncer en 2002.

"Warren Zevon está en mi Salón de la Fama del Rock & Roll", dijo Letterman. "De hecho, tiene su propia ala".

Otros inducidos que recibieron tributos en video fueron Chubby Checker, la bajista de sesión Carole Kaye, el pianista de sesión Nicky Hopkins y el productor y ejecutivo discográfico Lenny Waronker.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.