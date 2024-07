Cypress Hall y la Orquesta de Londres darán un concierto, como ya predijeron Los Simpson hace 30 años

Los Simpsons ya lo predijeron hace casi 30 años y ahora se hace realidad: el famoso grupo de hip-hop de los años 1990 Cypress Hill dará un concierto el miércoles por la noche junto a la Orquesta Sinfónica de Londres en el Royal Albert Hall.

La banda estadounidense compartirá el miércoles escenario con la orquesta sinfónica británica para reinterpretar los éxitos del álbum de 1993 "Black Sunday", que vendió más de tres millones de copias en Estados Unidos y se mantuvo un año en las listas de Reino Unido.

En un episodio de Los Simpsons emitido por primera vez en 1996 en la televisión estadounidense, los miembros de Cypress Hill se dan cuenta que han organizado por sin querer, bajo los efectos del cannabis, un concierto con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Durante años, los fans pidieron a los raperos y a la orquesta londinense hacer realidad esta colaboración, y estos últimos bromearon sobre esta posibilidad en varias ocasiones en las redes sociales.

"Hagámoslo @londonsymphony", propuso hace cinco años en X el famoso grupo de West Coast rap -- un género de hip hop de la costa oeste de Estados Unidos --, que en 2019 logró su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

La orquesta londinense respondió citando la frase del capítulo de Los Simpsons: "Principalmente tocamos música clásica, pero lo intentaremos".

Para esta colaboración, los músicos de la orquesta británica, que afirma ser la orquesta más grabada del mundo, trabajó en arreglos de los éxitos "Insane in the Brain" o "I Wanna Get High" del trío de Los Ángeles, que vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

"Hemos hablado de esto desde hace muchos años, desde la primera emisión del episodio de Los Simpsons", confesó el líder de la banda, B-Real, en una entrevista el miércoles en la BBC.

"Es un momento muy especial para nosotros. Hemos actuado en numerosas salas históricas durante nuestra carrera [...] pero ninguna tan prestigiosa como esta", añadió. "Gracias a Los Simpson, pues sin ese episodio, ¡nunca habríamos hecho esto!".

No es la primera vez que la famosa serie estadounidense predice --o influye-- correctamente la realidad. En un célebre episodio de marzo de 2000 Donald Trump apareció como presidente de Estados Unidos, más de 15 años antes de que fuera elegido en la vida real.

