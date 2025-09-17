D-backs remontan desventaja de 4 carreras y vencen 6-5 a Gigantes para seguir en lucha por playoffs

PHOENIX (AP) — Un sencillo de Jordan Lawlar dentro del cuadro con las bases llenas en la novena entrada impulsó a Corbin Carroll con la carrera que dio el martes la victoria a los Diamondbacks de Arizona, por 6-5 sobre los Gigantes de San Francisco.

Arizona remontó un déficit temprano de cuatro carreras para mantenerse en la pugna por los playoffs.

Ambos equipos están persiguiendo a los Mets de Nueva York, que tienen por el momento el último comodín de la Liga Nacional. Los Mets (78-73) vencieron a los Padres 8-3 en la jornada pero los Diamondbacks (77-75) se mantuvieron a juego y medio de distancia con su cuarta victoria consecutiva.

Los Gigantes (75-76) cayeron a tres juegos detrás de Nueva York.

Carroll comenzó la novena con un sencillo, el venezolano Gabriel Moreno le siguió con una base por bolas y luego Blaze Alexander se embasó con un toque cuando el segunda base Casey Schmitt no pudo mantenerse en la almohadilla mientras recibía un tiro del lanzador Ryan Walker.

Se anotó un error de Schmitt.

Lawlar conectó luego un débil rodado que apenas rebasó a Walker. El primera base venezolano Wilmer Flores intentó sacar al veloz Carroll en el plato, pero el lanzamiento llegó tarde.

Los Gigantes atacaron al zurdo venezolano de los D-backs, Eduardo Rodríguez, en la primera entrada, anotando cuatro carreras con cinco hits. Matt Chapman bateó un elevado de sacrificio, Flores añadió un sencillo impulsor y el dominicano Jerar Encarnación culminó la ráfaga con un doble de dos carreras.

Arizona redujo su déficit a 4-3 en la segunda entrada con un sencillo impulsor de Alexander y un jonrón de dos carreras de Adrian Del Castillo. Carroll empató el juego a cinco en la quinta entrada con un sencillo impulsor.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada, Willy Adames de 3-0, Encarnación de 4-2 con dos impulsadas. El venezolano Flores de 4-2 con dos anotadas y dos producidas.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 3-1 con una anotada, Ketel Marte de 5-2 con una remolcada. Los venezolanos Moreno de 4-1 con una anotada, Ildemaro Vargas de 2-1 con una anotada.