DAE comprará Macquarie AirFinance por un valor empresa de 7.000 millones de dólares

26 feb (Reuters) -

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) anunció el jueves que ha acordado ‌adquirir la empresa ‌de ⁠arrendamiento de aeronaves Macquarie AirFinance por un valor empresa de aproximadamente 7.000 millones ​de dólares.

La ⁠operación ⁠creará una flota combinada de 1.029 aeronaves propias, ​gestionadas y comprometidas que prestarán servicio ‌a 191 aerolíneas clientes en 79 ​países, entre ellas ​aviones de fuselaje estrecho que representarán aproximadamente el 70% de la cartera, según ha declarado DAE en un comunicado.

Macquarie Asset Management reconoció el acuerdo en ​un comunicado separado.

La adquisición añadirá 37 nuevas aerolíneas clientes a ⁠la lista de DAE, incluidas compañías aéreas de siete países ‌en los que la empresa estatal dubaití de alquiler de aviones no tiene presencia actualmente.

El director ejecutivo de DAE, Firoz Tarapore, afirmó que el acuerdo crearía una empresa "más grande, más fuerte, más diversificada ‌y mejor capitalizada", y añadió que la escala de la ⁠entidad combinada permitiría ofrecer precios más ‌competitivos y una oferta más amplia ⁠para los clientes.

La operación ha ⁠sido aprobada por el consejo de administración de DAE y está sujeta a las aprobaciones reglamentarias. Se espera que se cierre en la segunda ‌mitad de 2026. (Información de ​Roshan Thomas en Bangalore y Hadeel Al Sayegh en los Emiratos Árabes Unidos; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; ‌edición en español de Jorge Ollero Castela)