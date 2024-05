Dairen Chemical Corporation se suma a The LYCRA Company y Qore® en el desarrollo de la fibra LYCRA® renovable

WILMINGTON, Delaware.--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2024--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció hoy que ha firmado una carta de intención con Dairen Chemical Corporation (DCC) para convertir QIRA ®, una marca de BDO (1,4-butanediol) en PTMEG de bajo impacto, el principal ingrediente de la fibra patentada derivada de componentes biológicos de LYCRA ®. Dairen será la primera empresa del mundo en producir en masa este bio PTMEG de bajo impacto a escala.

En septiembre de 2022, The LYCRA Company y Qore ® anunciaron que iban a sumar sus fuerzas para permitir la producción de fibra LYCRA ® bio-derivada hecha con QIRA ®. Ahora, DCC se suma a esta colaboración distintiva para convertir a QIRA ® en bio PTMEG. Este PTMEG único constituirá la parte renovable de la fibra de LYCRA ® y representará el 70% del contenido de la fibra. Se fabrica en exclusiva para The LYCRA Company según sus especificaciones estrictas. Con su proceso de alcohol alílico de bajo impacto, DCC ha sido pionera en una tecnología que elabora el PTMEG de menor impacto disponible, porque es más limpio y tiene una menor huella de carbono que el producto producido con gas natural o carbón 1

The LYCRA Company, Qore ® y DCC aúnan sus fuerzas en torno al compromiso compartido con la I+D, la salud y la seguridad, la sostenibilidad y la conservación. Con motivo de este acontecimiento, Steve Stewart, director de Marca e innovación de The LYCRA Company, le entregó a DCC el premio Green Partner Award, que distingue la labor continua de sostenibilidad de DCC y su compromiso con la creación de productos de bajo impacto.

"Nuestra colaboración anuncia una nueva era de actividades de producción respetuosas con el medio ambiente, impulsadas por nuestro compromiso común de reducir la huella de carbono y desarrollar soluciones ecológicas líderes en el mundo", señaló Lin Shean-Tung, presidente de DCC. "La sostenibilidad no es sólo una tendencia, sino un imperativo para el futuro de nuestro planeta. Es un honor para nosotros recibir el premio Green Partner y embarcarnos en este viaje junto a The LYCRA Company para promover las prácticas sostenibles en la industria".

Disponible a principios de 2025, la fibra patentada bio derivada LYCRA ® elaborada con QIRA ® será el primer spandex renovable del mundo disponible a gran escala. Al usar un campo renovable de maíz, un cálculo inicial indica que la huella de carbono de la fibra LYCRA ® podría llegar a reducirse hasta un 44 por ciento 2 en comparación con la fibra LYCRA ® sin materiales bio derivados. Además, la fibra ofrecerá un rendimiento equivalente a la fibra LYCRA ® tradicional, de modo que sea un reemplazo para las fábricas, marcas y minoristas.

"Estamos encantados de colaborar con DCC para llevar la fibra LYCRA ® bio derivada hecha con QIRA ® al mercado y hacer realidad nuestra visión compartida de mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor", subrayó Stewart. "Dada la combinación del uso de insumos bio derivados de maíz, además de la conversión en una instalación de vanguardia QIRA ® BDO que funciona con energía eólica y la transformación a PTMEG utilizando el proceso de bajo impacto de DCC, consideramos que hay potencial para seguir logrando reducciones a medida que entramos en producción".

Durante muchos años, Dairen ha demostrado sus esfuerzos de sostenibilidad en la gestión de materias primas, eliminación de residuos, mejora de procesos, innovaciones y mucho más. Además, ha conseguido que las emisiones de carbono de su oferta de productos sean sustancialmente inferiores a las de la competencia.

"La sostenibilidad ha pasado de ser un requisito que hay que cumplir a ser una ventaja competitiva", aseguró Simon Chuang, vicepresidente de abastecimiento y compras globales de The LYCRA Company. "Nos comprometemos a seleccionar, promover y ampliar nuestro negocio con socios proveedores como DCC que adoptan e impulsan esfuerzos significativos de sostenibilidad".

Visite lycra.com/qira para saber más sobre la fibra LYCRA ® elaborada con QIRA ®.

1 Cálculo del estudio Cradle-to-Gate Screening PCF para una planta de fabricación de PTMEG representativa de DAIREN, año 2023, preparado DNV Business Assurance Co., Ltd.

2 Cálculo del estudio Cradle-to-Gate Screening LCA para una planta de fabricación representativa de LYCRA ® junio de 2022, preparado Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales líderes LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® y TACTEL ® . Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus soluciones sostenibles, su experiencia técnica y apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

Acerca de Qore ® LLC

Conformada a través de una empresa conjunta de Cargill y HELM AG, Qore ® ayuda a las marcas líderes a sustituir los productos químicos de origen fósil por productos intermedios de origen biológico. El núcleo de la empresa conjunta es la producción de QIRA ® , el 1,4-butanodiol (BDO) de nueva generación de origen biológico. Fabricado biológicamente mediante la fermentación de azúcares de origen vegetal, QIRA ® puede ahorrar hasta un 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir a los productos químicos intermedios de uso generalizado en la actualidad, fabricados a partir de fuentes fósiles tradicionales. QIRA ® es un producto bioderivado que puede utilizarse de la misma forma que su homóloga fósil, pero con un rendimiento ambiental significativamente superior. Qore ® y QIRA ® son marcas de Qore ® LLC. Para más información y consultas, visite https://www.myqira.com/.

Acerca de Dairen Chemical Corporation (DCC)

Fundada en 1979, dcc es uno de los principales fabricantes de productos químicos de acetilo y alilo. el directorio de la empresa está presidido por lin shean-tung desde junio de 2019. dcc opera siete plantas de fabricación en asia y atiende a clientes en más de cien países. los principales productos son el monómero de acetato de vinilo, emulsión de etileno de acetato de vinilo (vae), polvo redispersable vae, alcohol alílico, 1,4-butanodiol y ptmeg. con sede en taipei (taiwán), sus plantas de fabricación se encuentran en taiwán, china, singapur y malasia. bajo la dirección del presidente lin, dcc está ampliando sus actividades internacionales y reforzando su presencia mundial.

LYCRA ® es una marca comercial de The LYCRA Company.

QIRA ® es una marca comercial de Qore ® .

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

