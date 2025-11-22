Dak Prescott reemplaza a Tony Romo nuevamente, esta vez en el libro de récords de los Cowboys

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Dak Prescott nunca le devolvió su puesto a Tony Romo hace nueve años, cuando asumió como mariscal de campo titular de los Cowboys.

Ahora, Prescott está a punto de romper el récord de franquicia establecido por Romo en yardas por pase, y la marca de touchdowns debería venir a continuación, ya sea a finales de esta temporada o a principios de la próxima.

Lo que comenzó como un reemplazo de dos meses después de que Romo se lesionó la espalda en un duelo de pretemporada ha llevado a Prescott a diez encuentros inaugurales de campaña como titular, uno más que Romo. Con 160 yardas por pase el domingo contra Filadelfia, Prescott romperá la marca de Romo de 34.183.

“Estaba en la llamada de producción (de la televisión nacional) y me preguntaron lo mismo, si habría pensado esto hace diez años. Y dije: 'Sí, era muy arrogante como novato'", relató Romo. "Cuando has jugado este deporte el tiempo suficiente y puedes mantenerte saludable, con mis expectativas de lo que es mi juego, eso se supone que debe suceder. Así que simplemente me siento humilde, superagradecido de estar jugando algo que amo a este nivel tan alto”.

Dónde comenzó

Prescott está listo para su 15º partido de inicio contra los Eagles (8-2), campeones del Super Bowl, en un nuevo episodio entre estos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional.

El segundo duelo de Prescott ante Filadelfia fue el último en la carrera de Romo —toda con los Cowboys.

Dallas (4-5-1) logró un récord de franquicia de una sola temporada, con 11 victorias consecutivas después de perder en el debut de Prescott en 2016. El primer puesto en la Nacional estaba prácticamente asegurado cuando los Cowboys visitaron a los Eagles para terminar la temporada regular.

Prescott ya había pasado de ser una selección de cuarta ronda poco conocida —y posiblemente el cuarto mariscal de campo al inicio del campamento de entrenamiento— para convertirse el eventual ganador del premio de la AP al Novato Ofensivo del Año de la NFL. Así que Romo fue relegado a una despedida ceremonial en Filadelfia y lideró una serie de touchdown en la tercera posesión de Dallas, su única del partido.

Dónde está ahora

Todos estos años después, Prescott y Romo comparten muchas similitudes, la más notable es la incapacidad de llevar a los Cowboys lejos en los playoffs. Romo acumuló un récord de 2-4 en postemporada. El de Prescott es 2-5.

Ambos están cerca de la cima de las listas de más pases del club, que incluyen a dos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y múltiples ganadores del Super Bowl, Roger Staubach y Troy Aikman.

Prescott rompió el récord de Aikman, de envíos completos, a principios de esta temporada y tiene 3.033. Necesita 14 pases de touchdown para romper la marca de Romo de 247. Otros 200 intentos de pase empujarán a Prescott más allá de Aikman.

En cuanto al número más importante, Prescott dijo que probablemente era el porcentaje de envíos completos, y está bien encaminado para tener ese récord del club, con un 67,1%. Romo sería segundo con 65,3%.

Sólo gana

En el momento, sin embargo, Prescott se olvidó de las victorias (actualmente es tercero con 80, 14 detrás de Aikman y cinco debajo de Staubach). A sus 32 años, le será difícil alcanzar los dos títulos de Super Bowl de Staubach, mucho menos los tres de Aikman.

“Como entrenador en jefe, creo que definitivamente tienes que centrarte en las victorias. Sinceramente, ni siquiera sabía que estaba en posición de romper un récord", comentó el entrenador Brian Schottenheimer. "Obviamente, no anda por ahí hablándome de eso. Sé lo que realmente quiere. No es su nombre individualmente en los libros de récords. Es su nombre colectivamente con este grupo de jóvenes, sus compañeros de equipo, sus hermanos, haciendo algo mucho, mucho mejor que sólo tener logros individuales”.

Romo, actual analista principal de CBS, firmó el primer contrato de $100.000.000 de la franquicia en 2013. Desde entonces, Prescott ha firmado dos —el más reciente fue el primero en la historia de la NFL con un valor anual promedio de $60 millones.

Dado que Prescott tiene contrato hasta 2028, hay una sólida posibilidad de que supere el récord del club de Aikman, de 12 partidos inaugurales de campaña como titular. Eso debería darle al menos un par de oportunidades más para terminar con la sequía de 30 años de Dallas sin llegar siquiera a la final de la Nacional, desde el quinto título de Super Bowl de la histórica franquicia para cerrar la temporada de 1995.

Incluso si no lo hace, Prescott se está colocando en un lugar reservado para no muchos Cowboys.

“Dak se lo merece”, opinó el receptor CeeDee Lamb cuando se le preguntó sobre el récord de yardas por pase. “Ha hecho muchas cosas por esta franquicia, esta organización. Es el epítome de un líder y una dinastía, esencialmente. En cuanto a Dak, va a conseguir eso. No tengo ninguna duda al respecto. Probablemente lo conseguirá en el primer cuarto”.

Quizás no tan rápido, pero Prescott se parece mucho más al candidato a Jugador Más Valioso de hace dos años después de perderse los últimos nueve duelos de la temporada pasada con un desgarro de isquiotibiales.

Su tramo más candente fue una racha de cuatro partidos con al menos tres pases de touchdown y sin intercepciones, y está empatado en el segundo lugar con 21 envíos de anotación. Está esencialmente empatado en el tercer lugar en esa categoría que prefiere, con un porcentaje de pases completos del 69,9%.

Diversión

La adquisición de George Pickens en el receso previo a la campaña le ha dado a Prescott una segunda amenaza de recepción a la par con Lamb. Detrás de la incorporación de agente libre Javonte Williams, el juego terrestre ha sido productivo desde el comienzo de la temporada, en lugar de lograrlo después de que el club se había desvanecido de la contienda por los playoffs, como ocurrió la campaña pasada.

“Ha sido muy divertido. Tenemos creadores de jugadas ahí fuera que hacen mi trabajo más fácil, sólo hay que darles el balón y ver a estos chicos correr, pero somos los 11”, explicó Prescott. "Quien esté ahí, los chicos que entran, son las personas las que también lo hacen divertido. Simplemente hay mucha generosidad ahí fuera”.

En la opinión de Schottenheimer, el resto de los 11 están tomando esas señales de Prescott.

“Creo que es invaluable de muchas maneras... desde el liderazgo, desde la responsabilidad", comentó el estratega. "Te encanta eso de tu líder, uno de tus mejores jugadores, la confianza que exuda, la forma en que está enseñando y leyendo a algunos de estos jóvenes”.

El libro de récords dice que Prescott ya no es uno de esos jóvenes.

