Dak Prescott sufre desgarro de isquiotibial y Cowboys consideran cirugía, según fuente de AP

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Dak Prescott sufrió un desgarro parcial en un hueso del tendón de la corva derecha y es posible que el estelar quarterback de los Cowboys de Dallas necesite una cirugía, informó una persona con conocimiento de la situación.

La lesión, conocida como avulsión parcial, probablemente llevará a una ausencia más prolongada que el mínimo de cuatro juegos que requeriría colocar a Prescott en la reserva de lesionados.

La cirugía, que podría poner fin a la temporada del mariscal de campo, está entre las opciones que se están considerando, dijo la persona a The Associated Press. La persona habló el jueves con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha divulgado detalles de la lesión de Prescott públicamente. NFL Network fue el primero en informar sobre la gravedad de la lesión de Prescott.

En el campamento de entrenamiento hace dos años, el ex tackle izquierdo de los Cowboys Tyron Smith sufrió lo que se llama una avulsión completa, un desgarro total del tendón de la corva del hueso que requiere cirugía. Se perdió 13 juegos.

Prescott se lesionó en la segunda mitad de la derrota de los Cowboys por 27-21 ante Atlanta el domingo. Dallas (3-5) se está preparando para que Cooper Rush inicie varios juegos, comenzando este domingo en casa contra Filadelfia, su rival del División Este de la Conferencia.

Rush tuvo un récord de 4-1 hace dos años cuando le tocó sustituir a Prescott luego que se rompiera el pulgar de su mano de lanzar en una derrota en el inicio de la temporada. También ganó un juego en 2021 cuando Prescott estuvo fuera por una distensión en la pantorrilla.

Los Cowboys han llegado a los playoffs tres años consecutivos con un récord de 12-5, pero ya han igualado ese total de derrotas y están tres juegos detrás de Washington y los Eagles en la columna de derrotas en la división.

Si Prescott no regresa, será la segunda vez en cinco años que el Novato Ofensivo del Año de la AP en 2016 ha estado fuera la mayor parte de la temporada. Se rompió un tobillo en la Semana 5 de la temporada 2020 y se perdió 11 juegos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

