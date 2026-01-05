Dakar 2026: Primera etapa para De Mevius y Canet

De Mévius ganó a bordo de su Mini el tramo de 518 kilómetros desarrollado en Yanbu (Arabia Saudita), con un tramo de 305 kilómetros que fue cronometrado.

El belga antecedió por 40" al Dacia del qatarí Nasser Al Attiyah, mientras que el checo Martin Prokop (Ford) completó el podio a casi 1 minuto y medio de distancia respecto de De Mévius, que lidera la general.

De Mévius presenta un acumulado de 3 horas, 7 minutos y 49 segundos, un tiempo con el que aventaja por 40" a Al-Attiyah y por 1'27" a Prokop.

A su vez, el francés Sébastien Loeb finalizó décimo con su Dacia, mientras que el sueco Mattias Ekstrom (Ford), ganador en la víspera del prólogo, finalizó en el cuarto puesto del día.

Por su parte, el saudita Yazeed Al Rajhi, ganador del Rally Dakar 2025, recibió una penalización de 16 minutos por haber eludido un "checkpoint" y por un exceso de velocidad, por lo cual ahora quedó en el puesto 27 de la general.

En tanto, Canet, que ayer también ganó el prólogo, encabeza la general de la categoría motos con un acumulado de 3h27'42" tras haberse impuesto con su KTM en la primera etapa con un registro de 3h16'11".

El español aprovechó la descalificación del botsuano Ross Branch (Hero), quien había establecido el mejor tiempo del día, pero fue penalizado con 6 minutos por exceso de velocidad en una zona de tráfico limitado.

Canet antecedió por 1'02" a su compañero del equipo Red Bull KTM Factory Racing y campeón defensor, el australiano Daniel Sanders, y por 1'32" al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

Justamente Sanders escolta a Canet a 1'05" en la general, en la que Brabec completa el podio a 1'37" del español de 20 años.

El Rally Dakar 2026 continuará mañana con la disputa de la segunda etapa, cuando los competidores se dirigirán a Al Ula después de superar más de 500 kilómetros, 400 de los cuales serán cronometrados. (ANSA).