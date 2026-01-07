Dakar: ahora mandan Lategan y Schareina

Lategan celebró su primera victoria en esta edición al completar la distancia en 4 horas, 47 minutos y 8 segundos y precedió por 7 minutos y 3 segundos al qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), a quien aventaja ahora en la cima de la general por 3 minutos y 55 segundos.

Al-Attiyah, ganador del Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, escaló del décimo al segundo puesto de la clasificación tras cerrar hoy por delante del polaco Marek Goczal (Toyota), que completó el podio de la jornada al finalizar a 14'15" del vencedor y por delante de su hijo Eryk Goczal (Toyota), que se ubicó a 17'36" de Lategan.

En el quinto puesto finalizó la etapa el múltiple campeón de Rally francés Sebastian Loeb (Dacia), que cerró a 17'54" de distancia del sudafricano y está octavo en la general (a 19'57" de la cima), por detrás del español Nani Roma (Ford), que celebró en 2004 en motos y en 2014 en auto y marcha a 18'36", mientras que el también español Carlos Sainz (Ford), ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024, se ubica en el cuarto puesto, a 15'53" tras recibir una penalización de 10 segundos.

Por delante del padre del piloto de Fórmula 1 se ubica el sueco Mattias Ekstrom (Ford), ganador del prólogo de la competencia el sábado, y quien también recibió una penalización (en este caso de 20 segundos), pero se ubica tercero en la general a 13 minutos de distancia del nuevo líder.

El defensor de la corona en autos, el saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), debió abandonar en el curso de la etapa y se despide de sus sueños de repetir festejo en esta edición en la que Schareina conquistó su segunda fracción consecutiva en motos y tomó el control en la clasificación de la categoría.

El piloto de Honda completó el recorrido en 4 horas, 31 minutos y 56 segundos y cerró apenas 6 y 10 segundos por delante de sus compañeros de equipo estadounidenses Ricky Brabec, ganador del Dakar en 2020 y en 2024, y Skyler Howes, que lo escoltaron en el podio de la jornada.

El botsuano Ross Branch (Honda) cerró a 16 segundos del vencedor de la jornada y por delante del australiano Daniel Sanders (KTM), ganador del Dakar en la anterior edición y quien celebró en la segunda etapa de esta, que se ubicó a 2'37", delante del chileno Ignacio Cornejo (Honda), quien lo hizo a 3'13" del ganador, y del argentino Luciano Benavídes (KTM), que cerró a sus espaldas y a 3'16" de Schareina.

El español manda en la general con idéntico registro que Brabec, ambos por delante de Sanders, que se ubica en la tercera posición a 1'24" de la cima. El español Edgar Canet (KTM), ganador del prólogo y de la primera etapa, ocupa el cuarto puesto a 11'22, el argentino Benavídes el quinto a 13'09, y Branch el sexto, a 13'59" con una penalización de 6 minutos.

En la cuarta etapa, primera parte de una "maratón" en la que los pilotos descansan en un "vivac" con lo justo y necesario y sin recibir asistencia técnica frente a eventuales daños en sus vehículos, en la categoría Challenger celebraron los argentinos Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus), ganadores en la pasada edición del Dakar que hoy completaron el recorrido en 5 horas, 23 minutos y 12 segundos.

A 2'29" cerraron los españoles Pau Navarro y Jan Rosa que finalizaron segundos, mientras que los sauditas Yasir Seiadan y Xavier Flick (Taurus) terminaron cuartos, a 9'16" de los ganadores del día y se mantiene en la cima de la general con 45 segundos de ventaja sobre Navarro-Rosa y a 6'45" de la pareja argentina, que marcha tercera.

En camiones, el checo Martin Macik (Iveco), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar, conquistó la etapa y desplazó de la cima de la clasificación general al neerlandés Mitchel van den Brink (Iveco), ganador del prólogo y de la tercera etapa que hoy cerró a 12'49" del vencedor del día, a quien ahora escolta a 4'28" de distancia, por delante del checo Ales Loprais (Iveco), que se adjudicó la primera etapa y marcha a 29'02" del nuevo líder. (ANSA).