Dakar: Al-Attiyah toma el mando

De ese modo, pasó a liderar la clasificación general en esa categoría al promediar la prueba que mañana tendrá su primera jornada de descanso y que concluirá el 16 de enero.

Al-Attiyah impuso el ritmo en el tramo de 915 kilómetros, 326 de los cuales cronometrados, entre Hail y Riad con un tiempo de tres horas, 38 minutos y 28 segundos, superando por 2'58" el campeón mundial de Rally, el francés Sebastian Loeb, que compite con la misma marca y que escaló al sexto puesto en la general, a 17'36 de la cima.

El podio de la jornada lo completó el estadounidense Seth Quintero (Toyota), quien cerró a 3'19" del vencedor del día, pero marcha decimonoveno en la clasificación de la competencia, a una hora, nueve minutos y 44 segundos del nuevo líder en esta categoría.

El sudafricano Henk Lategan (Toyota), que comandaba la general y había cantado victoria en la cuarta etapa, cayó al segundo puesto, a 6'10" del qatarí, tras haber cerrado en el duodécimo puesto (a 9'27" del ganador), en tanto que en el tercer escalón se ubica, a 9'13" del flamante líder, el español Nani Roma (Ford).

El piloto ibérico, ganador del Dakar en 2004 en motos y en 2014 en autos, finalizó sexto en la etapa, a 5'31" de Al-Attiyah, y escaló a la tercera posición en la general que había ocupado por última vez en la edición que se celebró en 2019, cuando la competencia se disputaba en Sudamérica.

Otro español al comando de un Ford, Carlos Sainz, ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024, concluyó la jornada en el séptimo puesto, a 6'33" del qatarí, y ocupa el cuarto lugar en la general a 11'49" del flamante líder, por delante del sueco Mattias Ekstrom (Ford), que quedó a 12'11" de la cima tras cerrar en el decimotercer puesto, a 9'50" del ganador del día.

En motos, Sanders (KTM), ganador del Dakar en la pasada edición, retuvo el liderazgo tras finalizar primero, para caer al tercer puesto en esta etapa debido a una penalización que lo relegó a 1'17" del a la postre ganador, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), vencedor del Dakar en esta categoría en 2020 y 2024, quien se impuso con un tiempo de tres horas, 41 minutos y 33 segundos.

Entre ambos pilotos y a 1'14" del ganador, finalizó el español Tosha Schareina (Honda), quien celebró en la tercera y la cuarta etapas, al final de la cual tomó el comando de la general que en la víspera le arrebató Sanders, que hoy, por apenas 45 segundos y tras haber recibido una penalización de seis minutos por exceso de velocidad, logró retener el comando de la general con esa ventaja sobre Brabec.

Schareina, quien también purgó una penalización de diez minutos, se ubica cuarto en la general a 11'56" de la cima y por detrás del argentino Luciano Benavides (KTM), quien en la víspera festejó su primer triunfo en una etapa de esta edición del Dakar (finalizó cuarto el año pasado), que hoy finalizó a 5'37" del vencedor y se ubica a 10'15" del líder.

En la clasificación general, por detrás del español, marcha en el quinto puesto y a 29'50" de la punta, el chileno Ignacio Cornejo (Hero) tras haber completado la etapa en el noveno lugar a 12'29" del ganador de una jornada en la que su compatriota Ignacio Casale (ganador del Dakar en 2014, 2018 y 2020 en cuatriciclos) cantó victoria en la categoría Challenger.

Casale impuso el ritmo al comando de un BBR Motorsport con un tiempo de tres horas, 58 minutos y 57 segundos y cerró 38 segundos por delante de la sudafricana Dania Akeel (Odyssey), en tanto que el argentino Kevin Benavides (Odyssey), ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023, completó el podio al finalizar a 1'40" del chileno (con una penalización de 20 segundos).

A espaldas de Benavides y a 4'15" del ganador cerró la jornada el también argentino Nico Cavigliasso (Vertical Motorsport), que tiene a su esposa Valentina Pertegarini como navegante, defiende la corona lograda en la pasada edición del Dakar y marcha segundo en la general, a 4'57" del líder español Pau Navarro (Odyssey), hoy sexto en la etapa al cerrar a 7'43" del chileno y purgar una penalización de un minuto.

En el tercer puesto en esta categoría, a 25'54" de la cima, se ubica el chileno Lucas del Río (BBR Motorsport), secundado por el argentino Bruno Jacomy y quien tras haber festejado en la etapa previa cerró la jornada en el noveno puesto, a 21'14" de su compatriota Casale.

En camiones, el neerlandés Mitchel van den Brink (Iveco), ganador del prólogo y de la tercera etapa, recuperó el liderazgo en la general al finalizar la sexta etapa en el tercer puesto, a 2'46" del vencedor checo Ales Loprais (Iveco), quien se impuso con un tiempo de cuatro horas, 10 minutos y 50 segundos y 1'58" por delante del lituano Vaidotas Zala (Iveco).

A 46'39" del vencedor del día se ubicó el checo Martin Macik (Iveco), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar, quien tras sus triunfos en la cuarta y quinta etapas había pasado a liderar la competencia y ahora es escolta de Van den Brink, a 35'24" de distancia de la cima y por delante de Loprais, que se ubica a 46'10" del líder (recibió 26'10" de penalización).

