Dakar: Al-Attiyah y Brabec a un paso

Al-Attiyah, que conquistó el Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, impuso el ritmo hoy entre Al Henakiyah y Yanbu en la especial de 311 kilómetros con un tiempo de tres horas, 21 minutos y 52 segundos y retuvo el comando de la clasificación general con 16'02" de ventaja sobre el español Nani Roma (Ford).

Roma, ganador del Dakar en 2004 en motos y en 2014 en autos, cerró hoy en el octavo puesto, a 7'22" del vencedor, que precedió por 1'04" al estadounidense Mitch Guthrie (Ford) y por 1'25" al australiano Toby Price (Toyota), que completaron el podio de la jornada.

En la general, Al-Attiyah, que había celebrado también en la sexta etapa, marcha a 23'21" del tercero, el sueco Mattias Ekström (Ford), ganador del prólogo y de la séptima fracción, y el francés Sebastian Loeb (Dacia) está cuarto a 23'50" de la cima, por delante del español Carlos Sainz (Ford), ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024, que se ubica a 36'33" del qatarí.

En motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) ganador del Dakar en 2020 y 2024, sumó también su segunda victoria en una etapa de esta edición (había ganado la sexta) al completar el recorrido en tres horas, 19 minutos y un segundo, para cerrar 3'43" por delante del argentino Luciano Benavides (KTM), a quien desplazó de la cima de la general.

El español Tosha Shareina (Honda), uno de los grandes animadores tras haber ganado tres etapas y de haber liderado la competencia al final de la cuarta, completó el podio del día al ubicarse a 12'58" del vencedor, que retomó el comando y le lleva 3'20" de ventaja a Benavides y 27'51" a él.

En el cuarto puesto de la general se ubica el estadounidense Skyler Howes (Honda), ganador de la etapa previa, que marcha a 58'21" de la cima y diez segundos por delante del australiano Daniel Sanders (KTM), vencedor de la pasada edición del Dakar en esta categoría.

En "Challenger" la gloria del día fue para el argentino Kevin Benavides (Odyssey), ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023 y que hoy repitió tras haber ganado la séptima etapa en esta edición, esta vez con un tiempo de tres horas, 44 minutos y 52 segundos.

Por detrás del sudamericano cerró la jornada la sudafricana Dana Akeel (Odyssey), a 2'15" de distancia y por delante del argentino David Zille (BBR Motorsport), que completó el podio tras finalizar a 3'37" de su compatriota.

El español Pau Navarro (Odyssey) se ubicó a 12'14" de Benavides, en el octavo puesto, y se mantiene en la cima de la general con 25'53" de ventaja sobre el sudafricano Yasir Seaidan (Nasser Racing) y a 37'45" del argentino Nico Cavigliasso (Vertical Motorsport).

Cavigliasso, cuya esposa Valentina Pertegarini es su navegante, ganó la pasada edición del Dakar en esta categoría, en cuya clasificación precede al chileno Lucas del Río (BBR Motorsport), secundado por el argentino Bruno Jacomy, cuarto a 39'53", mientras que el también chileno Ignacio Casale (BBR Motorsport) está séptimo, a una hora, 52 minutos y 57 segundos de la cima.

En camiones, el lituano Vaidotas Sala (Iveco) retuvo el comando de la general al finalizar segundo en la etapa que vio ganar al neerlandés Mitchel van den Brink (MM Tecnology) con 6'56" de ventaja y a 8'24" del checo Martin Soltys (Tatra), que completó el podio del día.

Zala manda 21'24" por delante de su escolta en la general, el checo Ales Loprais (Iveco), y a 30'22" de Van den Brink, en tanto que el checo Martin Macik (MM Tecnology), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar, se ubica cuarto a cuatro horas, 37 minutos y cuatro segundos de la cima tras cerrar la jornada en la misma posición (a 10'58" del ganador y por delante de Loprais, que lo hizo a 11'56"). (ANSA).