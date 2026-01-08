Dakar: Benavides celebró en motos

El argentino Luciano Benavides (KTM) conquistó hoy la quinta etapa del Rally Dakar en motos al imponerse en el tramo de 356 kilómetros cronometrados por delante del chileno Ignacio Cornejo (Hero) y del australiano Daniel Sanders (KTM), quien de ese modo recuperó el liderazgo en la clasificación general de esa categoría.

Benavides, ganador del Dakar en 2021 y en 2023 y quien el año pasado finalizó en el cuarto puesto de la competencia que consagró justamente a Sanders, completó el recorrido en cuatro horas, cinco minutos y 16 segundos, 3'51" por delante del piloto chileno y a 5'50" de distancia del australiano, que completó el podio del día.

Después de una noche en la que los participantes durmieron en "vivacs" que contaron con lo mínimo imprescindible bajo el cielo del desierto y sin poder recibir asistencia técnica, el español Tosha Schareina (Honda), ganador de las pasadas dos etapas, perdió posiciones hoy al finalizar duodécimo, a 19'13" del vencedor.

El piloto ibérico, que recibió una penalización de diez segundos, resignó la punta de la clasificación conquistada en la víspera y ahora marcha en el cuarto puesto, a 11'59" de distancia de Sanders, que aventaja en la general por 2'02" al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

Benavides se ubica en el tercer puesto, a 5'55" de la cima y poder delante de Schareina y del chileno Cornejo, quinto a 18'38" del australiano.

En la categoría autos, Ford acaparó el podio tras la victoria del estadounidense Mitch Guthrie, quien volvió a celebrar como en la tercera etapa al imponer el ritmo en los 372 kilómetros cronometrados de un recorrido de 428 en Hail con un tiempo de tres horas, 54 minutos y 46 segundos.

Guthrie se vio favorecido por la sanción de 1'10" que le aplicaron por exceso de velocidad al español Nani Roma, que lo había precedido por diez segundos, pero resignó el triunfo en la etapa y debió conformarse con el segundo puesto, por delante del checo Martin Prokop, que cerró a 2'14" y completó el podio del día.

En el cuarto lugar se ubicó el brasileño Lucas Moraes (Dacia), a 3'38" del vencedor y por delante del sueco Mattias Ekstrom (Ford), ganador del prólogo el sábado y hoy a 5'21" del estadounidense, y del español Carlos Sainz (Ford), que cerró en el quinto puesto a 5'23", pero fue sancionado con un minuto de penalización.

En la clasificación general, Roma ocupa el cuarto puesto, a 6'59" del líder y por delante de Sainz, que marcha a 8'33" de la cima que ocupa el sudafricano Henk Lategan (Toyota), ganador de la etapa previa, cerró hoy en el decimosexto lugar, a 12'43" del ganador.

Lategan logró retener pese a todo el comando de la competencia en autos con 3'17" de ventaja sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), ganador del Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, quien finalizó en el decimoquinto lugar en esta etapa, a 12'05" de Guthrie, pero recibió dos minutos de penalización, aunque sigue siendo el escolta en la general, por delante de Ekstrom, que marcha tercero a 5'38" de la punta.

El campeón mundial de Rally, el francés Sébastien Loeb (Dacia), cerró la jornada en el undécimo puesto, a 10'41" del ganador, y se ubica en el octavo lugar de la clasificación a 17'55" del líder, por detrás de Guthrie, sexto a 16'23" y del brasileño Moraes, séptimo a 17'11" del líder sudafricano.

En la categoría Challenger, la gloria del día quedó en manos del chileno Lucas del Río (BBR Motorsport), asistido por el argentino Bruno Jacomy, tras imponerse en el tramo con un tiempo de cuatro horas, 18 minutos y nueve segundos.

Por detrás del vencedor cerró el español Pau Navarro (Odyssey Academy), a 24 segundos de distancia y por delante de la sudafricana Dania Akeel (Odyssey Academy), que se ubicó a 28 segundos y terminó por delante de los argentinos David Zille (BBR Motorsport) y Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport), ganador del Dakar en 2025.

Cavigliasso, cuya esposa Valentina Pertegarini es su navegante, está tercero en la clasificación general, a 8'25" del español Navarro, escoltado por el sudafricano Yasir Seaidan (Nasser Racing Team), a 4'26" de distancia, mientras que Del Río y Jacomy se ubican en el cuarto lugar, a 12'23" de la cima.

En la categoría camiones, el checo Martin Macik (Iveco), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar, repitió halago tras haber conquistado la cuarta etapa que le permitió escalar a la cima de la general. Hoy se impuso en la quinta, con un tiempo de cuatro horas, 30 minutos y 26 segundos.

A 3'18" cerró el neerlandés Kay Huzink (Renault), en tanto que en el tercer lugar, a 4'01", finalizó el también neerlandés Mitchel van den Brink (Iveco), ganador del prólogo y de la tercera etapa que escolta a Macik en la general a 8'29" de distancia.

El tercer lugar en la competencia lo ocupa el checo Ales Loprais (Iveco), ganador de la primera etapa y quien se ubica a 54'25" de la cima (recibió 23'10" de penalización), tras haber finalizado la etapa en el cuarto puesto, a 4'23" del vencedor y líder en esta categoría. (ANSA).