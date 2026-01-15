Dakar: Benavides lidera en motos

(ANSA) - AL-HUNAKIYAH, 15 GEN - El estadounidense Skyler Howes (Honda) se adjudicó hoy la undécima y antepenúltima etapa del Rally Dakar en la categoría motos, en la que el argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó el liderazgo en la clasificación general, en tanto que el sueco Mattias Ekstrom (Ford) se impuso en autos, pero el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) retuvo el comando de la competencia.

Howes celebró su primera victoria al completar los 346 kilómetros cronometrados entre Bisha y Al-Hunakiyah con un tiempo de tres horas, nueve minutos y dos segundos para cerrar apenas 21 segundos por delante del francés Adrien Van Beveren, su compañero de equipo, y con 1'15" de ventaja sobre el español Edgar Canet (KTM), primer líder que tuvo esta categoría en la actual edición tras conquistar el prólogo y la primera etapa.

A 3'37" del ganador de la jornada y un puesto por debajo del podio concluyó la jornada el argentino Benavides, que se había impuesto en la quinta, séptima y octava etapas tras lo cual tomó el mando de la clasificación general, que resignó en las siguientes dos jornadas y que hoy recuperó por apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabev (Honda), a quien desplazó de la cima.

El tercer puesto, a 15'16" del argentino, lo ocupa el español Tosha Schareina (Honda), ganador de la tercera, cuarta y novena etapas y quien también supo liderar en esta categoría después de su victoria en la cuarta fracción, tras finalizar hoy en el quinto puesto, a 4'06 de Howes, quien tras celebrar se acomodó en el quinto lugar en la general, a 34'20" de la cima y por detrás del australiano Daniel Sanders (KTM), que se ubica a 23'32" de Benavides.

Sanders, ganador del Dakar en 2025, logró completar la etapa (finalizó decimotercero a 10'28" del ganador) a pesar de la lesión que le dejó como recuerdo la caída que protagonizó en la víspera y sigue dando batalla, como lo hace el sueco Ekstrom en autos, tras celebrar su tercera victoria en esta edición luego de haber conquistado el prólogo y la séptima fracción.

Hoy, Ekstrom impuso el ritmo con un tiempo de dos horas, 47 minutos y 22 segundos y aventajó por 1'22" al francés Romain Dumas y por 2'26" al español Carlos Sainz, ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024, ambos al comando de un Ford Raptor también, aunque la clasificación general la sigue liderando Al-Attiyah, que conquistó la competencia en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023.

Decimoséptimo, a 12'47" del sueco, finalizó la etapa el piloto qatarí, que le lleva 8'40" en la cima al español Nani Roma (Ford), ganador de la quinta etapa que lo había desplazado de la cima en la novena y quien hoy finalizó undécimo a 8'37" del vencedor del día y aventaja en la general al nueve veces campeón de Rally, el francés Sébastian Loeb (Dacia), ahora tercero a 18'37" de Al-Attiyah.

Loeb finalizó décimo, a 8'20" de distancia de Ekstrom, a quien precede en la clasificación general en la que el sueco ocupa el cuarto lugar a 21'32" del qatarí y por delante de Sainz, que marcha a 28'48" del líder, mientras que el sudafricano Henk Lategan (Toyota) sufrió un desperfecto mecánico que lo mantuvo una hora y 40 minutos atendiendo el problema y demolió sus aspiraciones, pues cayó al vigesimotercer puesto, a tres horas, 58 minutos y 47 segundos de la punta.

También retuvo el comando de la general en la categoría camiones el lituano Vaidotas Sala (Iveco) tras cerrar por detrás nuevamente del checo Ales Loprais (Iveco), como sucedió en la etapa previa, esta vez a 2'31" del ganador, que impuso el ritmo con un tiempo de tres horas, 19 minutos y 59 segundos y encabezó el podio del día que hoy completó el neerlandés Mitchel Van den Brink (MM Technology) tras finalizar la etapa a 4'19" del vencedor.

Vaidotas, que había conquistado la séptima etapa y saltó a la cima de la general en la víspera, le lleva 16'24" a Loprais, que festejó su quinta victoria en esta edición, y 37'18" a Van den Brink, ganador del prólogo y de la tercera y octava etapas, que promete dar batalla hasta el final. (ANSA).