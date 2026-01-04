Dakar: canet festejó en motos

La cuadragésima octava edición del Rally Dakar se puso en marcha hoy en Yanbu, Arabia Saudita, con un prólogo de 22 kilómetros cronometrados sobre un recorrido total de 73 kilómetros, los primeros de los 8.000 que recorrerán los competidores a lo largo de 13 etapas que concluirán en esta misma ciudad el 17 de enero.

El sueco Mattias Ekstrom (Ford Raptor) en autos y el juvenil español Edgar Canet (KTM) en motos (única categoría en la que el prólogo cuenta para la clasificación general), fueron los primeros vencedores en esta edición de la prueba más dura del planeta, mientras que el neerlandés Mitchel van den Brink (Eurol Rallysport) se impuso en camiones.

Ekstrom se impuso en el tramo con un tiempo de 10'48"7 y con ocho segundos de ventaja sobre Mitch Guthrie, que también disputa la competencia al volante de un Ford Raptor y finalizó por delante del belga Guillaume De Mévius, quien completó el podio de la jornada al comando de un Mini.

A ocho segundos del ganador del día finalizó también en el cuarto puesto, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), ganador del Dakar en esta categoría en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, quien cerró por delante del estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo), que supo adjudicarse al menos una etapa en cada una de las ediciones en las que compitió en las distintas categorías y hoy finalizó quinto a 14 segundos del vencedor.

Idéntica distancia separó de Ekstrom al sudafricano Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), último vencedor de la competencia en esta categoría en 2025 y quien hoy terminó en el sexto lugar, mientras que un segundo más lento resultó ser el español Carlos Sainz (padre del piloto de Fórmula 1), ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024 y quien cerró en el octavo puesto hoy al volante de un Ford Raptor.

En motos, Canet, de 20 años de edad, dio la nota del día al comando de una KTM 450 al imponerse con un tiempo de 11'31"9, convertirse en el piloto más joven en ganar una etapa en motos y superar por tres segundos de ventaja a su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, ganador en esta categoría el año pasado que hoy finalizó por delante del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se ubicó a cinco segundos del español.

"Estoy superfeliz de haber ganado el prólogo y porque logré ser muy rápido sin necesidad de tomar riesgos. Es la mejor manera de comenzar el Rally. Todavía no me lo creo", comentó el ganador, que cerró 11 segundos por delante del argentino Luciano Benavídez, quien también conduce una KTM 450, cuarto por delante del piloto botsuano Ross Branch (Hero Motosports), quien finalizó a 16 segundos de distancia de Canet.

En la categoría motos Rally 2, el sudafricano Michael Docherty repitió lo hecho en 2023 al imponerse al comando de una Bas World KTM con 26 segundos de ventaja sobre el austríaco Tobias Ebster (Hero Motosports) y del polaco Konrad Dabrowski (Duust Rally Team), que completó el podio.

Van Den Brink, en tanto, impuso el ritmo en la categoría camiones con un tiempo de 13'05"4 que le permitió aventajar al lituano Vaidotas Zala (Iveco), quien completó la distancia en 13'08"6, y al neerlandés Gert Huzink, quien lo hizo en 13'11"1.

El checo Martin Macik (MM Technology), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar, terminó la jornada en el sexto puesto (13'40"8), por detrás de su compatriota Ales Loprais, de Iveco (13'39"7). (ANSA).