Dakar: festejan Guthrie y Schareina

(ANSA)) - ALULA, 06 GEN - El estadounidense Mitch Guthrie conquistó con Ford la tercera de 13 etapas totales en la categoría autos del Rally Dakar disputada en AlUla, sobre 421 kilómetros de recorrido cronometrado y en la que el español Tosha Schareina se impuso con Honda en motos.

Primera victoria para Guthrie en esta categoría (en la que finalizó quinto el año pasado y había conquistado diez etapas previamente en Challenger) tras completar la fracción con un tiempo de cuatro horas, cuatro minutos y 32 segundos para encaramarse en la cima de la clasificación general.

Guthrie aventajó por 2'27" al checo Martin Prokop, también piloto de Ford del equipo Orlen Jipocar, a quien supera por 26 segundos en la clasificación de la categoría, en tanto que el sudafricano Guy Botterill, con Toyota, completó el podio de la jornada, pero cerró a más de cinco minutos de distancia del vencedor del día.

En esta tercera etapa en autos, el brasileño Lucas Moraes (Dacia) y la española Cristina Gutiérrez cerraron en el cuarto y quinto puestos, respectivamente, a 5'46" y 5'57" del estadounidense, que le lleva 1'08" en la general al sueco Mattias Ekstrom (Ford), ganador del prólogo el sábado en Yanbu, tercero en la general.

Con Ford también, el cuarto y el quinto lugar lo ocupan los españoles Carlos Sainz (ganador del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024) y Nani Roma (que celebró en 2004 en motos y en 2014 en autos), quienes se ubican a 3'34" y a 4'02", respectivamente, de la cima, por delante de Moraes y de Gutiérrez, que marchan a 5'16" y 5'59", en cada caso.

Mala jornada para el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), ganador del Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023 quien finalizó en el vigésimo puesto y quedó 11'39 de la cima en el décimo puesto, aunque peor le fue al francés Sebastian Loeb, múltiple campeón de Rally, quien cerró hoy en el vigesimotercer lugar a 25'25" del vencedor debido a dos pinchaduras de neumáticos.

En motos, el español Schareina (que finalizó segundo en la pasada edición) impuso hoy el ritmo con Honda y completó el tramo cronometrado en cuatro horas, 26 minutos y 39 segundos, a pesar de haber sufrido una caída en la arena que generó preocupación, pero no le impidió relegar al estadounidense Ricky Brabec (Honda), ganador del Dakar en 2020 y en 2024.

Brabec se ubicó a 2'17" del vencedor del día, por delante del australiano Daniel Sanders (KTM), ganador el año pasado y quien pese a perder casi tres minutos y medio en esta fracción, se mantiene en la cima de la general de la categoría con 1'07" de ventajas sobre el estadounidense y de 1'13" sobre Schareina.

Por detrás del trío de vanguardia se ubican el también español Edgar Canet (KTM), ganador del prólogo y de la primera etapa que ahora marcha a 8'46" de la cima, por delante del argentino Luciano Benavides (KTM), quien se ubica a 11'06" de la cima. El chileno José Ignacio Cornejo (Hero) está octavo en la general a 20'01" del líder.

En la categoría camiones, el neerlandés Mitchel van den Brink (Iveco) se impuso en la etapa y se afirmó en la cima de la clasificación general al cerrar la jornada poco más de un minuto por delante del checo Ales Loprais (Iveco) y de su compatriota Richard de Groot (Iveco), que completó el podio del día.

Van den Brink le lleva 8'21" al checo Martin Macik (Iveco), ganador de las pasadas dos ediciones del Dakar que marcha por delante en la general de su compatriota Loprais, ubicado a 8'54" de la cima, en tanto que De Groot está en el cuarto puesto a 25'14" de distancia del líder. (ANSA)).