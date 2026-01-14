Dakar: Sanders cede el mando, Al-Attiyah lo recupera

Sanders, que defiende el título conquistado en la pasada edición, se lesionó el hombro en la caída que sufrió a la altura del kilómetro 138 (sobre un total de 368 kilómetros cronometrados con llegada en Bisha) y aunque pudo completar la jornada a pesar de todo, finalizó a 27'50" del vencedor del día, en el decimoquinto puesto en una etapa a la que llegaba con seis minutos de ventaja en la cima sobre Brabec, ganador del Dakar en motos en 2020 y en 2024.

El estadounidense pasó a comandar la clasificación general con 56 segundos de ventaja sobre el argentino Luciano Benavides (KTM), vencedor de la quinta, séptima y octava etapa que hoy cerró a sus espaldas, a 4'04" del ganador Van Beveren, que le sacó 3'49" a Brabec, ganador de la sexta etapa, y celebró su primera victoria en esta edición.

A 17'37" del nuevo líder y en el cuarto puesto marcha ahora Sanders, ganador de la segunda fracción del recorrido, que perdió mucho terreno, pero no las ilusiones de repetir en una categoría en la que se ubica por detrás del español Tosha Schareina (Honda), vencedor en la tercera, cuarta y novena etapas, quien completa el podio de la general a 15'43" de Brabec y por detrás también de Benavides.

A 58'25" del líder y en la sexta posición se ubica Van Beveren, por delante del chileno Ignacio Cornejo (Hero), quien quedó a una hora, un minuto y 31 segundos de la punta luego de completar la jornada en el quinto lugar, a seis minutos y 34 segundos del vencedor en una jornada que rindió homenaje a Thierry Sabine, creador del París-Dakar fallecido a los 36 años el 14 de enero de 1986 al estrellarse el helicóptero que lo transportaba en Mali.

En autos celebró Mathieu Serradori, al completar la distancia en cuatro horas, 48 minutos y 27 segundos (con una penalización de dos minutos) y 6'12" por delante de Al-Attiyah (que recibió 40 segundos de penalización), ganador del Dakar en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023.

El piloto qatarí, que en esta edición solo cantó victoria en la sexta etapa, desplazó de la cima al español Nani Roma (Ford), ganador en la quinta etapa (que conquistó el Dakar en 2004 en motos y en 2014 en autos), finalizó undécimo, a 20'12" de Serradori, y cayó del primer al tercer puesto en la general, a 12'50" de la cima y apenas 50 segundos por detrás del sudafricano Henk Lategan (Toyota), ganador de la cuarta etapa que hoy cerró sexto a 13'09" del vencedor.

Lategan pagó caro un error de navegación que lo obligó a afrontar el tramo final del recorrido con escaso combustible en el tanque y a regular para no quedar de a pie en una jornada en la que el campeón mundial de rally, el francés Sébastien Loeb (Dacia) completó el podio del día al finalizar a 9'20" del ganador y por delante del brasileño Lucas Moraes (Dacia), que se ubicó a 9'54" del español.

Loeb se ubica en el cuarto lugar, a 23'04" de distancia de Al-Attiyah y por delante de Serradori, que con una penalización de dos minutos y 10 segundos se ubica a 33'42" del nuevamente líder de la competencia. Detrás marcha el sueco Mattias Ekstrom (Ford), ganador del prólogo y de la séptima etapa, que quedó a 34'19" de la cima, delante del español Carlos Sainz (Ford), vencedor del Dakar en 2010, 2018, 2020 y 2024, que está 39'09" del qatarí.

En la categoría Challenger la gloria del día fue para el neerlandés Paul Spierings (Rebellion-Spierings), quien se impuso en cinco horas, 14 minutos y 55 segundos, dos minutos y 50 segundos por delante del sudafricano Yasir Seaidan (Nasser Racing) y a 3'22" del argentino Kevin Benavides (Odyssey), ganador del Dakar en motos en 2021 y en 2023.

Su compatriota Nicolás Cavigliasso, defensor de la corona en esta categoría, cerró en el cuarto puesto, a 4'02" del ganador y ocupa la misma posición en la general, a 51'24" del líder español Pau Navarro (Odyssey), hoy décimo a 26'01" (con 12' de penalización).

Seaidan lo escolta a 18'30", por delante del chileno Lucas Del Río (BBR Motorsport), que está a 45'48" de la cima luego de cerrar octavo en la etapa a 14'15" del ganador.

En camiones manda el lituano Vaidotas Sala (Iveco), que le lleva 18'55" de ventaja al checo Ales Loprais (Iveco), ganador de la décima etapa (cuarta que celebra en esta edición) con 1'37" de ventaja sobre el líder de la general, que cerró delante del checo Martin Soltys (Tatra), que finalizó a 22'30" del vencedor.

En el tercer puesto de la competencia se ubica el neerlandés Mitchel Van den Brink (MM Technology), ganador del prólogo y de la tercera y octava etapas, a 35'30" de la cima tras finalizar séptimo en la etapa con un retraso de una hora, 11 minutos y 19 segundos respecto del ganador. (ANSA).