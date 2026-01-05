Dakar: triunfos de Quintero y Sanders

La segunda etapa de la tradicional cita ofreció un tramo de enlace de 104 kilómetros y un recorrido especial de 400 kilómetros entre Yanbu y Al-'Ula.

Este recorrido registró la primera etapa en la que el convoy de autos, motos, camiones y quads se alejó del campamento base de Yanbu, al que los competidores regresarán en unos diez días para la gran final.

Quintero celebró en la categoría de autos al anteceder por 1'42" a su compañero de equipo sudafricano Henk Lategan y al saudita Yazeed Al Rajhi; se recuperó de su revés inicial para conseguir un tercer puesto de consolación en un podio dominado por Toyota.

El qatarí Nasser Al-Attiyah, piloto de un Dacia, lidera la general con un acumulado de 7 horas, 12 minutos y 16 segundos, con el que antecede por 7" a Quintero y por 1'09" al belga Guillaume De Mévius (Mini).

A su vez, KTM celebró por tercer día consecutivo en la categoría motos, pues Sanders se quedó con el tramo del día con un tiempo de 4h13'37", con el que antecedió por 1'35" a su compañero español Edgar Canet y por 1'46" al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El propio Sanders, que celebró su décima victoria en una etapa del Rally Dakar, lidera la general de motos con un acumulado de 7h42'24", con el que supera por 30" a Canet y por 2'18" a Brabec. (ANSA).