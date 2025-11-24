Daly de la Fed apoya una baja de tasas en diciembre, citando el mercado laboral: WSJ
24 nov (Reuters) -
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, es partidaria de bajar las tasas de interés en la reunión que el banco central celebrará el mes que viene, ya que ve un deterioro del mercado laboral, según dijo al Wall Street Journal en una entrevista publicada el lunes.
"En cuanto al mercado laboral, no me siento tan segura de que podamos estar por delante", dijo la funcionaria al Journal.
Por el contrario, un repunte de la inflación es un riesgo menor, dado que los aumentos de costos impulsados por los aranceles han sido más moderados de lo previsto a principios de año, añadió. (Reporte de Mihika Sharma in Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)
