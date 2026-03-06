Daly de la Fed dice que el mercado laboral es vulnerable, pero los riesgos son "bidireccionales"

6 mar (Reuters) -

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que un informe sobre el empleo en Estados Unidos más débil de lo esperado subraya su preocupación por el mercado laboral, pero no implica que haya que recortar de inmediato las tasas de interés en respuesta, dados los riesgos «bidireccionales» que plantean una inflación aún demasiado alta y la subida de los precios del petróleo en medio del conflicto con Irán.

"Hay otra alternativa, que también es una alternativa de política, que consiste en mantenerlos estables mientras recopilamos más información", afirmó Daly a la CNBC, refiriéndose al costo de los préstamos a corto plazo que la Fed recortó el año pasado, pero que mantuvo estables en enero.

"Desde luego, no estoy en condiciones de pensar que deberíamos subir las tasas, pero creo que hay una cuestión real sobre si deberíamos reunirnos de inmediato, actuar con urgencia en el mercado laboral o si deberíamos esperar para analizar los datos", agregó.

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)