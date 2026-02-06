Daly de la Fed dice que el panorama parece "precario"

6 feb (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que, si bien las empresas se muestran cautelosamente optimistas, los hogares no están tan seguros.

Las familias están conscientes de que el actual mercado laboral, caracterizado por "pocas contrataciones y pocos despidos", podría convertirse rápidamente en uno "sin contrataciones y con más despidos", comentó.

"Con una inflación superior al objetivo del 2% del FOMC, esto se percibe, con razón, como precario", dijo Daly en una publicación en LinkedIn.

"¿Qué significa esto para la política monetaria? Debemos vigilar ambos aspectos de nuestro mandato. Los estadounidenses merecen tanto la estabilidad de precios como el pleno empleo, y no podemos dar ninguno de los dos por sentado".

