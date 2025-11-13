Daly, de la Fed, dice que es prematuro afirmar si habrá o no recortes en diciembre

13 nov (Reuters) -

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que es prematuro decidir si es apropiado un recorte de tipos para diciembre, aunque la dirección general de la política monetaria para los tipos es a la baja.

"Tengo la mente abierta, pero no he tomado una decisión definitiva sobre lo que pienso", dijo Daly en un evento en Dublín, Irlanda. "En mi opinión, es prematuro decir definitivamente que no habrá recorte o que definitivamente habrá recorte".

