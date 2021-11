Daly de la fed dice que está abierta a acelerar ritmo de reducción compra activos

Por Jonnelle Marte

NUEVA YORK, 24 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que estaría dispuesta a acelerar el ritmo de la reducción gradual de las compras de activos por parte del banco central si la inflación se mantiene elevada y el crecimiento del empleo se mantiene fuerte.

"Si las cosas continúan haciendo lo que han estado haciendo, entonces apoyaría completamente un ritmo acelerado de reducción de compras de activos", aseguró Daly durante una entrevista con Yahoo Finance publicada el miércoles.

Daly afirmó o que estaba "abierta" a la idea, pero que le gustaría ver más informes económicos sobre inflación y contratación y discutir el enfoque con sus colegas de la Fed antes de tomar una decisión.

Varias autoridades de la Fed han dicho en las últimas semanas que el banco central debería considerar retirar su apoyo más rápidamente para estar mejor equipado para enfrentar la elevada inflación.

Las minutas de la reunión de noviembre, que se publicarán el miércoles, podrían entregar más detalles sobre la profundidad de la inquietud sobre la inflación entre los responsables de la formulación de políticas monetarias.

Sobre alzas de tasas, Daly dijo que quería ver cómo se desempeñaba la economía en el primer y segundo trimestre del próximo año antes de tomar una decisión. Su perspectiva es que la Fed aumentará las tasas a fines de 2022, pero señaló que la política monetaria del banco central aún sería expansiva incluso después de dos aumentos del costo del dinero.

"No quiero estar atada a un número", afirmó Daly, al ser consultada si se apegaría a un alza de tasas el próximo año. "No me sorprendería en absoluto que sea una o dos a finales del próximo año".

Las autoridades de la Fed han dicho que les gustaría terminar de reducir gradualmente las compras de activos antes de subir las tasas de interés. Se reunirán de nuevo el 14 y 15 de diciembre. (Reporte de Jonnelle Marte, Reporte adicional de Lindsay Dunsmuir, Editado en Español por Manuel Farías)