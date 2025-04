Daly de la fed dice que la incertidumbre aún no pesa sobre la economía de eeuu

18 abr (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que la incertidumbre sobre las políticas del Gobierno de Donald Trump está pesando en la confianza, pero aún no en el crecimiento económico de Estados Unidos.

Y eso está sucediendo incluso cuando la política monetaria sigue presionando a la baja la inflación, lo que permite a la Fed no tener prisa para ajustar las tasas de interés.

"No hemos oído hablar mucho de replegarse y refugiarse", dijo en un evento celebrado por el Fisher Center for Real Estate & Urban Economics de la UC Berkeley, pero no es así como están actuando las empresas y los consumidores.

"La incertidumbre no ha paralizado la actividad (...) la gente está dispuesta a comprometerse". (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)