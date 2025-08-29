Daly de la Fed dice que “pronto será el momento de recalibrar la política monetaria”

29 ago (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, reiteró el viernes en redes sociales su apoyo a un recorte de las tasas de interés, dados los riesgos para el mercado laboral.

"Pronto será el momento de recalibrar la política monetaria para que se adapte mejor a nuestra economía", dijo Daly en un post en LinkedIn, que añadió que el mercado laboral está mostrando señales de desaceleración y que, si bien los aranceles están elevando la inflación, cree que los aumentos de precios relacionados con los aranceles serán de solo una vez.

"Pasará tiempo antes de que lo sepamos con certeza", escribió. "Pero no podemos esperar a tener una certeza perfecta sin arriesgarnos a perjudicar al mercado laboral". (Reportaje de Ann Saphir; Edición de Leslie Adler. Editado en español por Juana Casas)