Daly, de la Fed: política monetaria está en buen lugar, vigila inflación y mercado laboral
10 nov (Reuters) - La política monetaria se encuentra en un buen lugar, mientras la Reserva Federal vigila la inflación en busca de señales de aumento y el mercado laboral en busca de indicios de una mayor desaceleración, dijo el lunes la jefa de la Fed de San Francisco, Mary Daly.
Reiteró su opinión de que los responsables monetarios deben mantener una mente abierta sobre qué hacer en su próxima reunión.
"No podemos apartar la vista de la inflación... aunque estoy pendiente de los aumentos de productividad y de si van a continuar, también mantengo la vista totalmente centrada en la inflación para asegurarme de que no repunte de forma que sugiera que tenemos que hacer más o que tenemos que aguantar más", dijo Daly a Bloomberg Television.
Al mismo tiempo, afirmó, "no queremos cometer el error de mantener las tasas demasiado tiempo solo para descubrir que hemos lesionado la economía".
(Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)
