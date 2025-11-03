Daly dice respaldó recorte de tasas en octubre y que tiene la mente abierta para diciembre

3 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el lunes que apoyó el recorte de las tasas de interés de la semana pasada, y que querrá analizar los datos que lleguen antes de la próxima reunión de la Fed para evaluar si se justifica otra baja el mes que viene. "Me pareció apropiado bajar un poco más la tasa de interés oficial", dijo en el Forum Club of the Palm Beaches de Florida, señalando que la economía ha resistido y que, aunque la inflación se sitúa por sobre el objetivo del 2%, el mercado laboral se ha debilitado también. En cuanto a la decisión de diciembre, la Fed tendrá que equilibrar los riesgos para sus dos objetivos, afirmó, agregando que "mantendrá una mente abierta". (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Manuel Farías)