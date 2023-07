Damian Lillard pide salir de Portland; Miami y Brooklyn serían sus destinos

Damian Lillard ha pedido a los Trail Blazers de Portland negociar su canje, una solicitud que supone el fin de la etapa del astro con el que ha sido su único equipo en la NBA, informó el sábado una fuente con conocimiento de la situación.

Lillard estaría en la órbita del Heat de Miami y los Nets de Brooklyn, entre otros, según la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que las partes no se han brindado detalles públicamente.

El escolta viene de una temporada en la que promedió 32,2 puntos para los Trail Blazers. Ha sido seleccionado siete veces como ‘All-NBA’ y también fue incluido en el equipo del 75mo aniversario de la NBA — pero nunca ha estado cerca de un campeonato en 11 temporadas en la liga.

Ha mantenido múltiples conversaciones con Portland en las últimas semanas, para reclamar que el plantel sea reforzado para poder aspirar a un título. Pero resulta evidente que esas gestiones no fueron satisfactorias para Lillard y acabó pidiendo su salida para jugar en otra ciudad.

AP