El jugador uruguayo el Getafe CF Damián Suárez afirmó este lunes que "las etapas terminan para todos" tras anunciar que deja la entidad azulona tras casi nueve temporadas y 295 partidos, lo que le convierte en el futbolista con más encuentros disputados de la era reciente del club madrileño.

"Creo que las etapas y los momentos se terminan para todos. Es verdad que mi primera idea era quedarme en el club mucho tiempo, pero lo hablamos con el presidente y le comenté lo que tenía, me abrió las puertas y fue una decisión tomada en familia y creo que es lo mejor para todos", admitió el jugador en su acto de despedida.

El lateral considera que "siempre" fue un jugador de "dar el máximo y se notaba en la cancha". "La afición también es tremenda porque me hacen sentir muy orgulloso de lo que significa. Voy a echar de menos a la gente del club. Mi mejor recuerdo son muchos, vine en 2015 y me tocó descender, pero al año siguiente logramos el ascenso y más adelante clasificar a Europa League que fue lo más importante", destacó.

El uruguayo aseguró que no se lo puede creer. "Es un día triste para mí, después de tanto tiempo, que se dé todo tan rápido, estoy con una sensación muy especial, muy rara para mí, y ni hablar para mi familia, mis hijas, que se tienen que adaptar a un nuevo país, cambiar todo de vuelta a los 35 años, pero al final son decisiones que uno tiene que tomar por el bien de todos", dijo.

Suárez admitió que a los árbitros no les va a echar de menos. "A los árbitros no, voy a echar de menos a toda esta gente que vino hoy, a la afición, al cuerpo médico, al oficio, a todos, a los utilleros y a toda esa gente, porque me hicieron sentir muy feliz", afirmó.

Por su parte, el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, destacó que Damián Suárez ha estado "nueve años, que son muchos". "Nadie le ha regalado nada aquí, él vino por la puerta grande y se va por la puerta grande y hay que agradecerle el comportamiento que ha tenido siempre", apuntó.

"Esta es su casa. Cuando vino y me planteó que tenía una propuesta, le dije que él decidiera, que el club no le iba a poner ninguna pega porque se lo ha ganado en el campo. Decidió este fin de semana marcharse Y le deseo lo mejor para él y para toda la familia. Es verdad que está para seguir jugando a buen nivel, aunque ya es un poco 'carroza', pero yo creo que en esa liga posiblemente tenga menos exigencia que aquí y esté más cómodo y cerca de su tierra, que la añora", concluyó.