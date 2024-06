Damian warner está entusiasmado por competir en un estadio lleno en parís, tras pandemia en olímpicos de tokio

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra, 6 jun (Reuters) - Damian Warner está entusiasmado con el ambiente de fiesta que sin duda le espera en París 2024 tres años después de que conquistó el oro olímpico de decatlón en un estadio de Tokio inquietantemente vacío en medio de la pandemia de COVID-19.

El viaje olímpico del canadiense se desarrolló como una película de Hollywood. La pandemia le obligó a entrenarse durante los meses previos a Tokio en un estadio de hockey sobre hielo mal mantenido. Su equipo instaló calefactores, construyó un foso de saltos y un círculo de lanzamientos y colocó una pista de 60 metros, pero muchos días hacía tanto frío que perdió la sensibilidad en los dedos.

En comparación, su preparación para París ha sido mucho más fácil.

"Sí, fue un año interesante. Había tantas cosas que iban a ser diferentes, como la ausencia de aficionados en las gradas, todo el tema del aislamiento y las pruebas (COVID) todos los días", declaró Warner a Reuters.

"Creo que la energía en el estadio (de París) va a ser la mejor de mi carrera. La gente está entusiasmada por volver allí, y con París, que ya es un destino turístico, va a haber mucha energía", añadió. "Estoy deseando volver a encontrarme en un ambiente así, divertirme y competir".

París serán los cuartos Juegos Olímpicos del atleta de 34 años - que ganó el bronce en 2016 y fue quinto en 2012- y ha competido en numerosos campeonatos del mundo, capturando cuatro medallas mundiales al aire libre.

"Las condiciones meteorológicas adversas son un gran problema, y yo he sido capaz de afrontarlo. Pero también la presión, el trato con los medios de comunicación, el trato con la Villa de los Atletas y cómo no agotarse, he podido pasar por esas situaciones, así que puedo manejar esas cosas realmente bien", dijo Warner sobre la experiencia.

El decatlón olímpico se celebrará los días 2 y 3 de agosto en el Estadio de Francia. (Reporte de Lori Ewing; Editado en español por Héctor Espinoza)

