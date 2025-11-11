Damien Comolli es el nuevo director ejecutivo de la Juventus de Turín

Cinco meses después de su llegada a la Juventus de Turín, el francés Damien Comolli fue nombrado este martes director ejecutivo del club más laureado del fútbol italiano.

Comolli, que ejercía como director general en el club piamontés, sucede a Maurizio Scanavino, cuyo mandato llegó a su fin el 7 de noviembre.

"Este club tiene un potencial infinito. Después de 33 años en el fútbol, nunca vi tal pasión, tal espíritu de comunidad, tal unidad, tal respeto y una historia tan rica (...) Tenemos un proyecto a largo plazo que creemos que es único y que nos permitirá brillar en la escena europea. Pero antes que nada nuestro objetivo es reconquistar la Serie A", declaró el nuevo CEO de la Vecchia Signora.

Desde su llegada a la Juve, el antiguo director deportivo del Liverpool y del Fenerbahçe tuvo que gestionar la crisis que derivó en la destitución del entrenador Igor Tudor, y su reemplazo por Luciano Spalletti.

La Juve ocupa el sexto puesto en la liga italiana, a cinco puntos del líder, el Inter de Milán, y el 26º puesto en la Liga de Campeones, con tres puntos luego de cuatro fechas disputadas.

