Dan positivo de COVID 12 miembros de selección de Venezuela

CARACAS (AP) — Una docena de integrantes de la selección de Venezuela, entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico, dio positivo de COVID-19 el sábado, un día antes de que el equipo dispute el partido inaugural de la Copa América frente al anfitrión Brasil.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, la sede del encuentro dominical, informó en un comunicado que recibió de la CONMEBOL la información sobre las pruebas positivas.

No se identificó a uno solo de los infectados. La CONMEBOL no ha informado si el partido en el Estádio Mané Garrincha se llevará a cabo como estaba previsto o si se pospondrá ante el contagio de los futbolistas.

“Todos están asintomáticos, aislados en habitaciones individuales y siguen bajo observación del equipo de la CONMEBOL y del Centro de Informaciones Estratégicas para la Vigilancia de la Salud (CIEVS), de la Secretaría de Salud”, informó el Ministerio.

La CONMEBOL no había respondido a una petición de comentarios por parte de The Associated Press.

El viernes por la noche, el capitán venezolano Tomás Rincón fue separado del equipo que viajó a Brasil para participar en la Copa América. La Federación Venezolana de Fútbol informó que el jugador permanecería en aislamiento preventivo en la capital venezolana tras presentar un cuadro viral.

El anuncio se produjo un día después que la Federación confirmó que los defensores Wilker Ángel y Rolf Feltscher, del Akhmat Grozny de Rusia y Würzburger Kickers, Alemania, quedaron excluidos de la lista de convocados publicada el jueves luego de “resultar positivos por COVID-19 en el último test”.

